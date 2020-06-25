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25 червня 2020, четвер, 09:30 16
Політика 2020-06-25T12:15:03+03:00
Українські Новини
Мережі кінотеатрів відновлюють роботу. Куди можна піти найближчим часом

Мережі кінотеатрів відновлюють роботу. Куди можна піти найближчим часом

Кира Молчанова
Карантин, Карантин в Україні, Кінотеатри, пом'якшення карантину
Квитки в кіно. Фото: pixabay
Квитки в кіно. Фото: pixabay

У Києві дозволили роботу столичних кінотеатрів, але наказали розсаджувати глядачів так, щоб між ними була дистанція. Кінотеатри готуються до відкриття і розповідають, що деякі відкриються 2 липня, а деякі — навіть раніше.

Про це повідомляє видання The Page, яке поспілкувалося з керівництвом кінозалів.

Так, в "Планеті Кіно" глядачів чекають з 2 липня.

"Мені складно сказати за інших. Знаю, що деякі розглядають своє відкриття трохи раніше, можливо, навіть з 25 червня, деякі — з п'ятниці. Але ми, з урахуванням того, що нам ще необхідно провести роботу з відкриття, плануємо зробити це 2 липя" — розповіла директор мережі Наталія Байдан.

Того самого дня запрацює кінотеатр "Жовтень", якщо нічого не зміниться. Що стосується Multiplex, то на їх сайті можна купити квитки вже з 2 липня. Те саме можна зробити в мережі "Сінема сіті".

Таким чином, вже з 2 липня запускають роботи кінозали:

  • Планета Кіно
  • Multiplex
  • Жовтень
  • Сінема сіті

Як повідомляли Українські Новини, в Україні з 17 березня заборонили роботу кінотеатрів через карантин, зумовлений епідемією коронавірусу.

Спочатку повідомлялося, що кінотеатри запрацюють 15 червня, але пізніше Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я і вніс зміни в постанову уряду, і відкриття кінотеатрів відклали.

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