У Києві дозволили відкритися кінотеатрам, театрам та музеям: які культурні заходи доступні

Тоді як у Києві ресторани і кафе повністю відновили роботу, в столиці дозволили проводити культурно-мистецькі масові заходи. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Під час карантину київська влада дозволила проводити масові культурно-мистецькі заходи.

Умови проведення масових заходів

Дозволяється проводити заходи, але без фан-зон та за умови присутності не більш ніж 1 людини на 5 кв. метрів.

Відвідувачі повинні бути протягом усього часу в захисних масках, або респіраторах, щоб вони прикривали ніс і рот.

Також потрібно дотримуватися дистанції: відстань між місцями для сидіння має бути не менш ніж 1,5 метра.

У залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння відвідувачів повинні розміщувати з вільним місцем поруч, спереду і ззаду.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Київ відкрив прибережні зони пляжів.

Якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, в Офісі президента припускають, що можуть запровадити суворий карантин в Україні. Також додають, що це може вдарити по людях і економіці.