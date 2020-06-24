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24 червня 2020, середа, 14:40 4
Суспільство 2020-06-24T15:00:28+03:00
Українські Новини
У Києві дозволили відкритися кінотеатрам, театрам та музеям: які культурні заходи доступні

У Києві дозволили відкритися кінотеатрам, театрам та музеям: які культурні заходи доступні

Ирина Николенко
Київ, коронавірус в Києві, пом'якшення карантину
Масові заходи. Фото: pixabay
Масові заходи. Фото: pixabay

Тоді як у Києві ресторани і кафе повністю відновили роботу, в столиці дозволили проводити культурно-мистецькі масові заходи. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

Під час карантину київська влада дозволила проводити масові культурно-мистецькі заходи.

Умови проведення масових заходів

Дозволяється проводити заходи, але без фан-зон та за умови присутності не більш ніж 1 людини на 5 кв. метрів.

Відвідувачі повинні бути протягом усього часу в захисних масках, або респіраторах, щоб вони прикривали ніс і рот.

Також потрібно дотримуватися дистанції: відстань між місцями для сидіння має бути не менш ніж 1,5 метра.

У залах зі стаціонарним розміщенням місць для сидіння відвідувачів повинні розміщувати з вільним місцем поруч, спереду і ззаду.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Київ відкрив прибережні зони пляжів. 

Якщо ситуація з коронавірусом погіршиться, в Офісі президента припускають, що можуть запровадити суворий карантин в Україні. Також додають, що це може вдарити по людях і економіці.

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