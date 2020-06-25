Британія почала тестування нової вакцини від COVID-19 на людях. До жовтня протестують 6 тисяч осіб

В той час, як Китай тестує 6 потенційних вакцин від коронавірусу, але все безуспішно, в Оксфорді оголосили про випробування нової вакцини від COVID-19 на людях. Про це повідомляє ВВС.

Наголошується, що попередні дослідження довели, що вакцина безпечна для тварин і викликає у них ефективну мунну відповідь.

У дослідженні погодилися взяти участь близько 300 осіб, у найближчі дні їм введуть вакцину. На жовтень 2020 вчені планують залучити 6000 людей для наступного етапу розробки.

Команда вчених розраховує на те, що вакцину від коронавірусу вдасться знайти й поширити по всьому світу на початку 2021 року. Зараз в світі виробляється близько 120 різних досліджень вакцин від COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Британії пообіцяли представити вакцину від коронавірусу через три місяці.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я назвала Дексаметазон найуспішнішим з усіх пропонованих ліків від коронавірусу.

Крім того, Україна почала переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу.

А тим часом, експерти попередили про те, що Дексаметазон може викликати смертельні побічні ефекти у тих, хто хворіє на коронавірус легкої або середньої форми.