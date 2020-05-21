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  • У Британії пообіцяли представити вакцину від коронавірусу через три місяці
21 травня 2020, четвер, 18:26 7
Світ 2020-05-21T19:00:03+03:00
Українські Новини
У Британії пообіцяли представити вакцину від коронавірусу через три місяці

У Британії пообіцяли представити вакцину від коронавірусу через три місяці

Елизавета Кесельман
Оксфорд, Великобританія, Вакцина від коронавірусу, розробка вакцини
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

Вакцина, над якою працюють в Оксфорді, є однією з найбільш обнадійливою з усіх, що розробляються по всьому світу. Тим часом, британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про те, що зможе надати світові нову вакцину від коронавірусу вже через три місяці. Про це передає Bloomberg.

Наголошується, що фармацевтична компанія AstraZeneca отримала фінансування від США у розмірі понад 1 млрд доларів на розробку вакцини від коронавірусу.

У компанії стверджують, що перші 30 млн доз будуть доступні вже у вересні. Але на першому етапі вакцина буде доступна тільки британцям.

При цьому в компанії заявили, що працюють над тим, щоб забезпечити широку і справедливу поставку вакцини по всьому світу без прибутку під час пандемії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Індії заявили, що мають намір випустити 20 млн доз вакцин від коронавірусу вже до початку осені.

Також вчені заявили, що вакцина від коронавірусу не буде дорогою, а на розробку вакцини від коронавірусу Ізраїль виділить 60 млн доларів.

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