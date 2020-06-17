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17 червня 2020, середа, 10:38 7
Кабмін 2020-06-17T12:30:04+03:00
Українські Новини
Україна почала переговори про закупівлю вакцини від COVID-19

Україна почала переговори про закупівлю вакцини від COVID-19

Елизавета Кесельман
МОЗ, коронавірус в Україні, Вакцина від коронавірусу
Вакцинація. Фото: Моз
Вакцинація. Фото: Моз

В той час, якв в Україні за добу було встановлено два антирекорди через коронавірус, МОЗ почало переговори про закупівлю вакцини від коронавірусної інфекції після її завершення клінічних випробувань.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Зараз ця процедура почалася", - сказав міністр.

Він зазначив, що для міністерства дуже важливо, щоб Україна стала однією з перших країн, які почнуть використовувати вакцину проти коронавірусної інфекції після її завершення клінічних випробувань.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів посилити міжнародні переговори щодо закупівлі вакцини від коронавірусу у разі її винаходу.

У квітні заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Зеленський пообіцяв виплатити 1 млн доларів українському винахіднику вакцини від коронавірусу.

Тим часом, ВООЗ назвала перший препарат, який допоміг знизити смертність від коронавірусу.

Крім того, за минулу добу лише у двох областях України не зафіксували за добу нові випадки COVID-19.

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