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  • Китай тестує 6 потенційних вакцин від коронавірусу, але все безуспішно
23 червня 2020, вівторок, 17:32 5
Азія 2020-06-23T20:30:03+03:00
Українські Новини
Китай тестує 6 потенційних вакцин від коронавірусу, але все безуспішно

Китай тестує 6 потенційних вакцин від коронавірусу, але все безуспішно

Елизавета Кесельман
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Covid-19, Вакцина від коронавірусу
Вакцинація. Фото: bnkomi.ru
Вакцинація. Фото: bnkomi.ru

В Китаї безрезультатно проходять клінічні випробування вакцини від коронавірусу в той час, як вчені заявили про "чарівні" властивості дексаметазону проти коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією відомства, Китай дав дозвіл тестувати на людях ймовірну вакцину від коронавірусу, яку розробила приватна компанія у співпраці з Китайською академією наук, проте поки жодна спроба тестування вакцин у країні не мала успішного результату.

Вакцина була розроблена за підтримки Інституту мікробіології компанією Chongqing Zhifei Biological Products. Як зазначається, дослідники вже завершили необхідні етапи перед початком тестування препарату на людях.

Виробники тестують шість експериментальних вакцин на людях, ще більше десяти вакцин перебувають на різних стадіях досліджень.

Поки жодна з розробок не пройшла через широкомасштабні клінічні випробування, необхідні для випуску препарату на споживчий ринок.

Як повідомляли Українські Новини, на думку вчених, використання дексаметазону може призвести до смертельних побічних ефектів.

Також Україна почала переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу.

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