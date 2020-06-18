Використання дексаметазону при лікуванні COVID-19 може викликати вбивчі побічні ефекти, – експерти

Препарат дексаметазон став першими ліками, завдяки якому знизилася смертність від коронавірусу, зробила заяву Всесвітня організація охорони здоров'я. Однак експерти і медики попередили про те, що використання дексаметазону при лікуванні COVID-19 допомагає лише тяжкохворим пацієнтам і може спровокувати смерть у хворих з легкою та середньою формою захворювання. Про це повідомляє The Guardian.

Раніше Уляна Супрун повідомляла, чи є ризик захворіти на коронавірус при відчиненому вікні, передають Українські Новини.

Проте вчені настійно попереджають, що його ні в якому разі не можна приймати людям з симптомами легкої і середній тяжкості захворювання. Якщо людина почне використовувати його раніше часу, то просто знищить свою імунну систему і врятувати його буде практично неможливо.

Також при тривалому застосуванні дане протизапальний засіб може викликати ожиріння, діабет, остеопороз, глаукому і навіть психічні відхилення. Тому використовувати препарат потрібно з великою обережністю під суворим лікарським контролем.

Як повідомляє відомство, у пацієнтів, до яких застосовують дексаметазон, підвищується ризик отримання вторинної бактеріальної пневмонії, яка буде активніше розвиватися на тлі пригніченого імунітету. Крім того, можливо, будуть гірше синтезуватися антитіла до SARS-Cov-2 — в меншій кількості, ніж без цього препарату. В результаті у людини, яка перенесла інфекцію і брав дексаметазон, шанс захворіти вдруге стає вище.

Крім того, при тривалому застосуванні, може порушитися нормальна робота власних надниркових залоз організму пацієнта. Приймання препарату тимчасово підвищує цукор крові, що буде сприяти набору ваги і в крайньому разі — розвитку діабету. Ще одне серйозне обмеження пов'язане з тим, що глюкокортикоїди здатні викликати остеопороз. Дексаметазон вимиває кальцій з кісток, з-за чого підвищується їх ламкість. У зв'язку з чим можливий розвиток катаракти, глаукоми, можуть навіть виникнути проблеми з психікою.

Як повідомляли Українські Новини, Україна почала переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу.

Крім того, вірусологи заявили, що вакцина від поліомієліту може допомогти при боротьбі з SARS-Cov-2.