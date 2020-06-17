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  • ВООЗ назвала перший препарат, який допоміг знизити смертність від коронавірусу
17 червня 2020, середа, 08:37 27
Світ 2020-06-17T12:30:05+03:00
Українські Новини
ВООЗ назвала перший препарат, який допоміг знизити смертність від коронавірусу

ВООЗ назвала перший препарат, який допоміг знизити смертність від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Вакцина, Коронавірус, Ліки від коронавірусу, Дексаметазон
Всесвітня організація охорони здоров'я Фото: Iamir.info
Всесвітня організація охорони здоров'я Фото: Iamir.info

У травні ВООЗ назвала 5 методів лікування коронавірусу, а сьогодні Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив про те, що у світі з'явився перший препарат з усіх протестованих раніше, який допоміг знизити смертність від коронавірусу. Ним виявився дексаметазон. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Як повідомляє відомство, Гебрейсус назвав результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні коронавірусної інфекції у Великобританії "науковим проривом".

Він зазначив, що це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з COVID-19, яким потрібна штучна вентиляція легенів і киснева підтримка.

За попередніми даними, застосування дексаметазону показало зниження смертності серед пацієнтів на ШВЛ на одну третину, а серед хворих, які перебувають на кисневій підтримці, на 20%.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Британії пообіцяли знайти вакцину від коронавірусу через три місяці.

Крім того, українські медики протестують вітчизняний препарат "Біовен", як ліки проти коронавірусу.

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