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24 червня 2020, середа, 10:05 30
Суспільство 2020-06-24T12:16:22+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус рекордно зросла, а смертність почала падати. Дані на 24 червня

Захворюваність на коронавірус рекордно зросла, а смертність почала падати. Дані на 24 червня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Смерть від коронавірусу, Смерть від коронавірусу в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

23 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 940 до 39 014, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 051 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 12,8%, кількість нових летальних випадків — знизилася на 30,4%.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 24 червня в Україні 39 014 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 051 летальний, 17 409 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 940 нових випадків, одужали 453 людини, померли 16 осіб.

Таким чином, 23 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 940 проти 453.

Кількість нових випадків захворювання 23 червня становила 2,5% від загальної кількості хворих на 22 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужалих і померлих) на ранок 24 червня становила 20 554 осіб, що на 2,3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Києві (4 528), Чернівецькій (4 478) та Львівській областях (4 423).

У Рівненській області зафіксовано 3 164 випадки коронавірусної інфекції, в Закарпатській - 2 369, у Київській - 2 332, в Івано-Франківській області - 2 124, у Волинській - 1 955, у Харківській - 1 891, у Тернопільській - 1 786, у Вінницькій - 1 723, в Одеській - 1 370, у Житомирській -1 304 , у Дніпропетровській - 1 060 випадків.

634 випадки виявлено в Кіровоградській області, 627 випадків - у Хмельницькій області, 614 випадків - у Черкаській області, 559 випадків - у Запорізькій, 494 випадки - у Чернігівській, 376 випадків - у Донецькій, 368 випадків - у Миколаївській, 300 випадків - у Полтавській області, 272 випадку - в Сумській, 188 випадків - у Херсонській та 75 випадків - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні почався 105-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19. Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Також Україна поставила новий антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом за добу.

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Захворюваність на коронавірус рекордно зросла, а смертність почала падати. Дані на 24 червня
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