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22 червня 2020, понеділок, 08:26 13
Світ 2020-06-22T11:30:04+03:00
Українські Новини
Іспанія відкрила кордони для туристів, але не з України

Іспанія відкрила кордони для туристів, але не з України

Елизавета Кесельман
Туризм, Іспанія, Коронавірус, Відкриття кордонів
Більбао, Іспанія. Фото: airbnb
Більбао, Іспанія. Фото: airbnb

З 21 червня, в неділю, Іспанія, яка незважаючи на те, що ввела потрійний контроль на кордоні через коронавірус, відкрила свої кордони для туристів, але України в цьому списку країн немає. Про це повідомляє DW.

Як наголошується, в'їзд в країну дозволено для громадян із зони Шенгену. Однак кордони також залишаються закриті з Португалією. Згідно з інформацією, таке рішення було прийнято безпосередньо самою владою Португалії. Кордон буде закрито до 1 липня.

Оскільки Україна в списку третіх країн, українці не зможуть відвідати Іспанію.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу країн, в країні померли понад 28 тисяч і заразилися понад 245 тисяч людей.

Як повідомляли Українські Новини, першими туристами, які в якості експерименту вирушили в країну на відпочинок, були німці.

Також у ВООЗ заявили про нову небезпечну фазу пандемії.

 

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