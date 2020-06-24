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24 червня 2020, середа, 18:14 6
Події 2020-06-24T19:30:02+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківську область направлять техніку Нацгвардії для розчищення русел після негоди

В Івано-Франківську область направлять техніку Нацгвардії для розчищення русел після негоди

Валерия Драгомирова
Підтоплення, Наслідки негоди, Нацгвардія, Негода на Прикарпатті, повені
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС

В Івано-Франківську область Міністерство внутрішніх справ має намір направити великогабаритну техніку Національної гвардії для розчищення русел річок після негоди.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"Найближчим часом направимо сюди великогабаритну техніку НГУ, щоб розчистити русла", - сказав міністр МВС Арсен Аваков.

За його словами, також будуть перекинуті додаткові сили рятувальників і поліції.

"Доставимо їжу. Люди відчують захист і допомогу держави", - сказав Аваков.

Як повідомляли Українські Новини, Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень, Кабінет Міністрів у четвер, на позачерговому засіданні, розгляне виділення 582 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди, у той час як внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області.

Тим часом прем'єр-мінстр Денис Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

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