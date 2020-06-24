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24 червня 2020, середа, 13:48 9
Суспільство 2020-06-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
У Закарпатській області паводок затопив домівки і зруйнував дороги: фото і відео наслідків

У Закарпатській області паводок затопив домівки і зруйнував дороги: фото і відео наслідків

Ольга Фандорина
Паводок, Підтоплення, дощ, повінь, Затоплення вулиць, Негода в Україні, Злива, Негода на Закарпатті, Паводок 2020

Через зливи та підняття ґрунтових вод на території Рахівського району Закарпатської області сталося підтоплення 70 домогосподарств. Рятувальники ДСНС всю ніч працювали над ліквідацією наслідків підтоплень.

Поки що залишаються підтопленими 40 га пасовищ між населеними пунктами Сокирниця та Стеблівка Хустського району.

Рух по автодорозі державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин в межах Рахівського району всіх раніше підтоплених ділянках відновлено.

Рух автотранспорту на ділянці автодороги Мукачево-Рогатин між населеними пунктами Кваси - Ясіня, поблизу селища Кевелів Рахівського району, через руйнування дорожнього покриття здійснюється по одній смузі.

Крім того продовжують працювати аварійні бригади РЕМ, які ліквідують наслідки знеструмлення в с. Синевирська Поляна і с. Свобода Міжгірського району, де в результаті значного підняття рівня води в р. Теребля відбулося пошкодження п'яти електричних опор.

З'явилося відео, як річка Тиса зруйнувала дорогу державного значення.

Паводкова хвиля вночі дійде до Тячівського і Хустського районів.

Також з'явилося відео наслідків негоди в Рахівському районі.

Також обвалилася частина дороги в Рахівському районі.

Зруйнована дорога. Фото: Держнс Закарпатської областіЗруйнована дорога. Фото: Держнс Закарпатської області

Селище Ясіня Рахівського району підтопило.

А тим часом, паводки на Прикарпатті зруйнували десятки мостів і сотні кілометрів доріг: фото і відео наслідків.

Як повідомляли Українські Новини, дощі продовжують заливати Карпати: в ДСНС розповіли, в яких районах очікують затоплення.

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