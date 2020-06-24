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24 червня 2020, середа, 20:19 7
Зовнішня політика 2020-06-24T22:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський і Ердоган обговорили відновлення авіарейсів між Україною і Туреччиною

Зеленський і Ердоган обговорили відновлення авіарейсів між Україною і Туреччиною

Валерия Драгомирова
Туризм, Туреччина, Відкриття кордонів, Реджеп Ердоган
Україна-Туреччина. Фото: nahnews.org
Україна-Туреччина. Фото: nahnews.org

У той час, як рейтинг партії "Слуга народу" впав, Президент України Володимир Зеленський і Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розглядають 1 липня як дату відновлення авіаційного сполучення між країнами в міру ослаблення карантинних заходів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента за результатами телефонної розмови між главами держав, передають Українські Новини.

"Лідери відзначили, що розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення між Україною і Туреччиною", - йдеться в повідомленні.

Зеленський підкреслив, що бажання авіакомпаній відновити свої рейси дасть поштовх для поступового відновлення туристичної галузі.

Ердоган зазначив, що Туреччина зробить все, щоб українські туристи почували себе комфортно і безпечно.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина пропонує купувати страхові пакети на випадок коронавірусу у своїх аеропортах. Раніше Туреччина планувала першим  відкрити кордони для туристів з України.

Тим часом у Туреччині, де почали приймати туристів, знову ввели комендантську годину.

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