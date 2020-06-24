Зеленський і Ердоган обговорили відновлення авіарейсів між Україною і Туреччиною

У той час, як рейтинг партії "Слуга народу" впав, Президент України Володимир Зеленський і Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розглядають 1 липня як дату відновлення авіаційного сполучення між країнами в міру ослаблення карантинних заходів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента за результатами телефонної розмови між главами держав, передають Українські Новини. "Лідери відзначили, що розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення між Україною і Туреччиною", - йдеться в повідомленні. Зеленський підкреслив, що бажання авіакомпаній відновити свої рейси дасть поштовх для поступового відновлення туристичної галузі. Ердоган зазначив, що Туреччина зробить все, щоб українські туристи почували себе комфортно і безпечно. Як повідомляли Українські Новини, Туреччина пропонує купувати страхові пакети на випадок коронавірусу у своїх аеропортах. Раніше Туреччина планувала першим відкрити кордони для туристів з України. Тим часом у Туреччині, де почали приймати туристів, знову ввели комендантську годину.