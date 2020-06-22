У Туреччині, де почали приймати туристів, знову ввели комендантську годину

Через зростання захворюваності в Туреччині, де українцям дозволили в'їжджати без проходження тесту та самоізоляції з 1 липня, повертають комендантську годину для уникнення скупчень людей. Про це повідомляє видання Hurriyet.

Як наголошується, в Туреччині введуть комендантську годину на вихідні дні. Вона діятиме з 9:00 до 15:00 у всіх провінціях Туреччини. Причиною таких заходів є стрімке збільшення кількості нових хворих коронавірусом.

Такі ж обмеження будуть діяти і на наступних вихідних – 27 та 28 червня. Влада країни вирішили ввести обмеження в тому числі й через шкільних випускних іспитів та вступних до університетів. На думку турецької влади, комендантська година допоможе уникнути скупчення великої кількості людей на вулицях.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина також повернула масочний режим в країну в усіх громадських місцях.

Тим часом авіакомпанія Turkish Airlines з 1 липня планує відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова і Одеси. Повідомляється, що квитки доступні до замовлення.

Крім того, з 21 червня Іспанія відкриває кордони для країн Шенгену, тому України немає в списку тих, кому дозволено в'їзд.