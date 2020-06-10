Першими із закордонних курортів для громадян України відкриються Туреччина і Грузія

в той час, як за відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, керівник київського відділу туристичного агентства "Поїхали з нами" Олена Буцин заявила, що агентству поки не надали перелік умов, за яких український турист отримає дозвіл на в'їзд в певну країну.

Про це вона повідомила Українським Новинам.

"У нас ще немає вимог для українських туристів. Нас кожен день про них запитують, ми самі чекаємо", - сказала Буцин.

Вона зазначила, що хоча вже є країни, які точно відкривають кордони для українців, такі як Грузія і Туреччина, сторона, що приймає, не присилала вимоги до українських туристів.

Також жодних рекомендацій і вказівок не приходило з боку влади України.

На сьогодні агентство очікує відкриття кордонів від Греції та Кіпру.

Як повідомляли Українські Новини, Словаччина скасовує карантин і дозволить в'їзд громадянам з 16 країн.

Також після карантину вартість турів може зрости незалежно від турфірм. В цілому після карантину очікується різке зростання попиту на тури по Україні.