Туреччина відкриє кордони для українців з 1 липня

Туреччина відкриє кордони і відновить пасажирські перевезення з Україною з 1 липня.

Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ за підсумками телефонної розмови міністра Дмитра Кулеби з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу, передають Українські Новини.

"Україна і Туреччина погодили відновлення туристичних подорожей... Глава МЗС Туреччини поінформував про рішення турецької сторони відкрити свої кордони для іноземних туристів й відновити регулярні пасажирські перевезення з Україною з 1 липня поточного року", - сказано в ньому.

При цьому міністр запевнив, що Туреччина створить всі необхідні умови для безпечного відпочинку українців влітку.

Глави МЗС також домовилися, що після покращення епідеміологічної ситуації наступне засідання спільної групи стратегічного планування на рівні міністрів закордонних справ України й Туреччини відбудеться Антальї.

Попереднє засідання на рівні міністрів відбулася в лютому 2019 в Одесі, а на рівні Президентів України Володимира Зеленського та Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана - в лютому поточного року в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує відновлення авіасполучення в червні. Але українцям радять відповідально ставитися до планування літнього відпочинку в ЄС.