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22 червня 2020, понеділок, 14:25 14
Суспільство 2020-06-22T15:30:03+03:00
Українські Новини
Туреччина пропонує купувати страхові пакети на випадок коронавірусу в своїх аеропортах

Туреччина пропонує купувати страхові пакети на випадок коронавірусу в своїх аеропортах

Валерия Драгомирова
відпочинок в Туреччині, Коронавірус, Відкриття кордонів, Коронавірус в Туреччині
Туреччина. Фото: pixabay
Туреччина. Фото: pixabay

Туреччина, де ввели комендантську годину, пропонує купити туристам страхові пакети, які покривають витрати на лікування коронавірусу, перед паспортним контролем у своїх аеропортах.

Про це сказано у повідомленні Офісу з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні, передають Українські Новини.

"Ми розробили пакети медичного страхування, що покривають і захворювання Covid-19 іноземним туристам, які почнуть відвідувати нашу країну з 1-го липня", — сказано в ньому з посиланням на слова міністра культури і туризму Туреччини Мехмета Нурі Эрсоя.

Зазначається, що страхові пакети вартістю 15, 19 і 23 євро, які покривають витрати на лікування відповідно в межах 3, 5 і 7 тис. євро, можна придбати в пунктах продажу квитків авіакомпаній, з якими укладено відповідну угоду, в пунктах продажу, розташованих перед паспортним контролем, у туроператорів та онлайн.

Також уряд Туреччини розробив і впровадив "Сертифікат безпечного туризму", який визначає широкий спектр нових заходів, що охоплюють всі аспекти транспортування і розміщення для збереження здоров'я працівників туристичних закладів і мандрівників.

Установи, яким було дозволено проводити інспекцію житлових приміщень і об'єктів харчування на основі різних міжнародних стандартів і критеріїв для видачі верифікації "Сертифіката безпечного туризму", будуть проводити перевірки гігієни і здоров'я і проводити оцінку відповідності.

Після цих перевірок та оцінок установи будуть поміщати свої висновки звіти, а потім періодично відправляти інспекторів на об'єкти, які звернулися з проханням перевірити їх на предмет того, чи надаються послуги відповідно з критеріями.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина готова прийняти українських туристів без проходження самоізоляції і тестування на коронавірус з 1 липня.

Крім того, Turkish Airlines має намір відновити авіарейси з Стамбула до Києва, Львова і Одеси з 1 липня.

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