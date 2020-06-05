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05 червня 2020, пʼятниця, 13:26 7
Верховна Рада і партії 2020-06-05T14:30:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг партії Зеленського "Слуга народу" впав на 2,7%

Рейтинг партії Зеленського "Слуга народу" впав на 2,7%

Ирина Николенко
КМІС, соцопитування, рейтинг партій, рейтинг Слуги народу
Рейтинг
Рейтинг "Слуги народу" впав на 2,7%. Фото: Facebook/Слуга народу

Рейтинг партії Зеленського обвалився за тиждень на 2,7%, за неї віддали б голоси 29,9% респондентів, опитаних КМІС, 15,8% – за "Опозиційну платформу – За життя", 13,5% – за "Європейську солідарність", 11,6% – за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і 6,9% – за "Силу і честь" на виборах у Верховну Раду. Раніше, з 17 по 25 квітня за "Слуга народу" проголосували б 32,6% респондентів за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). 

Про це свідчать результати опитування, презентованого на прес-конференції, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, яку партію вони підтримали б, якби парламентські вибори проходили зараз (в кінці квітня).

Якщо розраховувати проценти щодо тих, хто голосував би і визначився з вибором (саме такі показали ближче всього до можливих результатами виборів), то бар'єр у 5% подолали б і пройшли в Раду п'ять партій партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Євросолідарність", "Батьківщина" і "Сила і честь".

Партія "Голос", яка пройшла в нинішнє скликання парламенту, отримала б лише 2,8% голосів.

При цьому Радикальна партія набрала б 4,9%, а "Свобода" – 4,7%.

Ще 3,6% отримала б Партія Шарія", 2,7% "Українська стратегія Гройсмана", 2,2% – "Опозиційний блок".

Інші партії сумарно отримали б 1,5%.

Опитування проводилося 26-30 квітня серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,6%.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами опитування КМІС рейтинг Зеленського за тиждень обвалився на 1,7% і становить 40,9%.

Раніше 42,6% українців проголосували б за Зеленського. Таким чином за тиждень рейтинг президента впав на 1,7%.

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