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24 червня 2020, середа, 17:10 6
Суспільство 2020-06-24T19:00:03+03:00
Українські Новини
Постраждалим від повені на заході України радять здавати ЗНО на додатковій сесії

Постраждалим від повені на заході України радять здавати ЗНО на додатковій сесії

Валерия Драгомирова
ЗНО, ЗНО-2020, Негода на Закарпатті, Негода на Прикарпатті, Негода на Буковині
Фото: рixabay
Фото: рixabay

Український центр оцінювання якості освіти радить постраждалим під час повені на Західній Україні випускникам здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на додатковій сесії у той час, як Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"Шановні учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які проживають у населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей, які страждають від повені, ми стурбовані руйнівними наслідками стихії. У сформованій ситуації, Вам в жодному разі не можна піддавати себе додатковій небезпеці, тому, якщо ви сумніваєтеся, що зможете доїхати до пунктів тестування, просимо вас залишатися вдома і взяти участь у додатковій сесії ЗНО", - йдеться в ньому.

Зазначається, що працівники Івано-Франківського та Львівського регіональних центрів оцінювання якості освіти підтримують випускників і готові проконсультувати їх.

На сайтах цих центрів буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії, яку потрібно подати.

Як повідомляли Українські Новини, на Прикарпатті через повені полетіли Аваков і Шмигаль. Крім того, в Івано-Франківській області тимчасово скасували 7 приміських поїздів через повені.

Також рятувальники попереджають, що дощі не припиняться і сьогодні-завтра рівень води тільки зросте.

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