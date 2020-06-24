Постраждалим від повені на заході України радять здавати ЗНО на додатковій сесії

Український центр оцінювання якості освіти радить постраждалим під час повені на Західній Україні випускникам здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на додатковій сесії у той час, як Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини. "Шановні учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які проживають у населених пунктах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької областей, які страждають від повені, ми стурбовані руйнівними наслідками стихії. У сформованій ситуації, Вам в жодному разі не можна піддавати себе додатковій небезпеці, тому, якщо ви сумніваєтеся, що зможете доїхати до пунктів тестування, просимо вас залишатися вдома і взяти участь у додатковій сесії ЗНО", - йдеться в ньому. Зазначається, що працівники Івано-Франківського та Львівського регіональних центрів оцінювання якості освіти підтримують випускників і готові проконсультувати їх. На сайтах цих центрів буде розміщено зразок заяви про участь у додатковій сесії, яку потрібно подати. Як повідомляли Українські Новини, на Прикарпатті через повені полетіли Аваков і Шмигаль. Крім того, в Івано-Франківській області тимчасово скасували 7 приміських поїздів через повені. Також рятувальники попереджають, що дощі не припиняться і сьогодні-завтра рівень води тільки зросте.