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24 червня 2020, середа, 16:45 10
Медицина 2020-06-24T18:30:03+03:00
Українські Новини
Через карантин в Україні зберігаються обмеження на операції. Яка умова для відмови у допомозі

Через карантин в Україні зберігаються обмеження на операції. Яка умова для відмови у допомозі

Кира Молчанова
Карантин, МОЗ, Максим Степанов, операції
Максим Степанов. Фото: PR
Максим Степанов. Фото: PR

В той час, як в Україні до послаблення карантину не готові Київ та 13 областей, обмеження на проведення операцій існують тільки в областях з заповненістю лікарняних ліжок більше, ніж на 50%.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Обмеження єдине - якщо в регіоні заповненість перевищує 50%", - відповів він на питання про існування обмежень на проведення планових операцій.

Степанов зазначив, що МОЗ розуміє важливість проведення планових операцій потребують хворим.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про початок другої хвилі пандемії коронавірусу в Україні.

Міністерство охорони здоров'я готує лікарні "другої хвилі" під прийом хворих на коронавірусну інфекцію.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в місті Галич Івано-Франківської областизатопило районну лікарню, де, зокрема, проходять лікування хворі на коронавірусну інфекцію.

23 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 940 до 39 014, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 051 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилося на 12,8%, кількість нових летальних випадків - знизилося на 30,4%.

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