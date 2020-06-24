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24 червня 2020, середа, 15:57 23
Суспільство 2020-06-24T17:30:02+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківській області затопило лікарню з хворими на коронавірус

В Івано-Франківській області затопило лікарню з хворими на коронавірус

Кира Молчанова
Негода, Коронавірус, Covid-19, затоплення лікарні, Галич
Зруйнований міст в Івано-Франківській області. Фото: kurs.if.ua
Зруйнований міст в Івано-Франківській області. Фото: kurs.if.ua

В Івано-Франківській  області в місті Галич затопило районну лікарню, де проходять лікування хворі на коронавірусну інфекцію Covid-19, також стихія зруйнувала мости та заблокувала дорогу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні складнощі через те, що там є хворі на коронавірус", - повідомив прем'єр.

За словами Шмигаля, вже проінспектовано рівнинну частину території, далі планується проінспектувати гірський район і після обіду пройде засідання комісії ТЕБ та НС, де будуть прийматися необхідні для подолання наслідків стихії рішення.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль відбув до Івано-Франківської області для координації дій з подолання наслідків негоди.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

Крім того, внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

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