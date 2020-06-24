МОЗ готує лікарні "другої хвилі" для прийому хворих на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я готує лікарні "другої хвилі" під прийом хворих на коронавірус, кількість яких стрімко зростає.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Ми вже ретельно працюємо над розгортанням лікарень "другої хвилі", які будуть надавати допомогу хворим на коронавірус", — сказав він.

З слів Степанова, тільки за 23 червня на коронавірус було протестовано 958 хворих на пневмонію.

"Таких цифр у нас ще не було", — прокоментував міністр.

Він зазначив, що зростання захворюваності пов'язане легковажним ставленням українців до карантинних обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Києві 23 червня порівняно з попередньою добою збільшилася на 99 осіб до 4 528, серед захворілих 5 медиків.

Також 23 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 940 до 39 014, кількість померлих від захворювання - на 16 осіб до 1 051 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилося на 12,8%, кількість нових летальних випадків - знизилося на 30,4%.