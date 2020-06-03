З 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти, — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення внутрішніх авіаперельотів та обслуговування кафе і ресторанами відвідувачів в приміщенні буде дозволено з 5 червня, після того, як Україна перейшла на черговий етап ослаблення карантину.

Про це він повідомив під час засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"З 5 червня ми запустимо внутрішні авіаперельоти... Також ми хочемо, щоб з 5 червня кафе і ресторани почали приймати відвідувачів усередині закладів", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що подальші ослаблення карантинних обмежень стали можливі завдяки стабільній епідеміологічної ситуації в низці областей.

При цьому продовжують діяти правилапо дотримання соціальної дистанції і дезінфекції.

Згідно з оприлюдненим депутатом Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком у своєму Telegram тексту постанови, ресторани зможуть працювати за умови встановлення сидінь в 1,5 метрах один від одного і щоб за столом сиділи не більш як 4 клієнтів.

Також чинним залишається план із відновлення міжнародних авіаперевезень з 15 червня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет Міністрів планував вирішити кафе і ресторанам приймати відвідувачів всередині приміщень з 5 червня.

У травні міністр інфраструктури Владислав Криклій представив поетапний план відновлення регулярного пасажирського сполучення, згідно з яким на 1-му етапі будуть запущені внутрішні авіарейси і 42 пари поїздів "Інтерсіті+".