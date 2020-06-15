Єгипет відкриє авіасполучення з 1 липня

Влада Єгипту знову відкриє всі свої аеропорти для регулярних міжнародних рейсів 1 липня в той час, як Україна сьогодні також відновила міжнародні перельоти.

Про це заявив міністр цивільної авіації Мохамед Манар Анба на пресконференції, пише Reuters.

З початку липня польоти в аеропортах будуть поступово відновлюватися.

Зазначається, що мандрівники з країн з високими показниками коронавірусної інфекції, згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), мають пройти тестування до приїзду в Єгипет.

У Єгипті з населенням близько 100 мільйонів людей зареєстровано 44 598 випадків коронавірусу і 1575 випадків смерті.

Як повідомляли Українські Новини, першими із закордонних курортів для громадян України відкриються Туреччина і Грузія.

Також Албанія, США, Великобританія і Туреччина готові прийняти українців з 15 червня.

Відпочинок в Україні, який і раніше не відрізнявся особливою дешевизною, в цьому році може ще більше подорожчати. За популярними напрямами ціни можуть зрости до 20% і більше. Тим часом з 5 червня Україна запустила внутрішні авіаперельоти.