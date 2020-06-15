підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 червня 2020, понеділок, 11:52 15
Зовнішня політика 2020-06-15T13:45:03+03:00
Українські Новини
Єгипет відкриє авіасполучення з 1 липня

Єгипет відкриє авіасполучення з 1 липня

Валерия Драгомирова
Відпустка, Єгипет, Авіасполучення, тури в Єгипет, Відкриття кордонів, Відпустка 2020
Єгипет. Фото: pixabay
Єгипет. Фото: pixabay

Влада Єгипту знову відкриє всі свої аеропорти для регулярних міжнародних рейсів 1 липня в той час, як Україна сьогодні також відновила міжнародні перельоти.

Про це заявив міністр цивільної авіації Мохамед Манар Анба на пресконференції, пише Reuters.

З початку липня польоти в аеропортах будуть поступово відновлюватися.

Зазначається, що мандрівники з країн з високими показниками коронавірусної інфекції, згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), мають пройти тестування до приїзду в Єгипет.

У Єгипті з населенням близько 100 мільйонів людей зареєстровано 44 598 випадків коронавірусу і 1575 випадків смерті.

Як повідомляли Українські Новини, першими із закордонних курортів для громадян України відкриються Туреччина і Грузія.

Також Албанія, США, Великобританія і Туреччина готові прийняти українців з 15 червня.

Відпочинок в Україні, який і раніше не відрізнявся особливою дешевизною, в цьому році може ще більше подорожчати. За популярними напрямами ціни можуть зрости до 20% і більше. Тим часом з 5 червня Україна запустила внутрішні авіаперельоти.

Більше новин про: Відпустка Єгипет Авіасполучення тури в Єгипет Відкриття кордонів Відпустка 2020

Каньйони, урочища і морські лимани: 5 чудес Микола...
Відновлення авіасполучення. В які країни можна пол...
Австрія продовжила заборону на авіасполучення з Ук...
В аеропортах відновлена робота всіх 15 пунктів про...
Кількість нових випадків коронавірусу в Києві падає третій день поспіль
До ослаблення карантину не готовий Київ і ще 10 областей
Новини
"Вгамуйся, соросятино". Гончарук виступив з обвинуваченнями на адресу Шмигаля, - ЗМІ 14:15
НСЖУ засудив напад на журналістів "Шарій.net" 13:58
Сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження, МОН просить не панікувати 13:29
Віктор Медведчук. Фото: ВП-ЗЖ
Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського 12:59 Відео
У Києві власники нічних клубів і барів порушують карантин. Поліція склала адмінпротоколи 12:55
більше новин
Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві 16:35
Віктор Медведчук. Фото: ВП-ЗЖ
Віктор Медведчук звернувся з відкритим листом до Володимира Зеленського 12:59 Відео
Злочевський та Burisma Group відхрестилися від $6 млн 15:14
Український партнер Boeing компанія Прогрестех-Україна попри коронакризу збільшує кількість працівників 10:39
Київ відкрив прибережні зони пляжів, але купатися заборонено 12:51
більше новин
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Учасниця марафону в Одесі, яку шукали 8 годин, померла від інсульту в лікарні 10:55
На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити 19:44
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено 08:21
18.06.20 16:00 Круглий стіл: "Дистанційна торгівля лікарськими засобами: користь чи небезпека для українських громадян" 13:14
більше новин
Суд заарештував першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві за рекордний хабар
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok