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23 червня 2020, вівторок, 12:30 26
Суспільство 2020-06-23T14:45:02+03:00
Українські Новини
В Одеській області Тузлівський лиман порожевів

В Одеській області Тузлівський лиман порожевів

Кира Молчанова
Грязь, одеська область, водорості, Тузлівський лиман
Тузлівський лимани став рожевим. Фото: Думська
Тузлівський лимани став рожевим. Фото: Думська

У національному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області вода у водоймах стала незвичайного червоного відтінку через бродіння водоростей, зумовлене спекою.

Про це повідомляє видання "Думська" з посиланням на директора нацпарку Івана Русєва.

Еколог пояснив, що через підняття температури на поверхню лиманів спливає червона піна, яка через кілька років перетвориться в лікувальну грязь.

"У НПП "Тузлівський лимани" утворюються сульфідно-мулові, мулові донні відкладення. Становлять собою грязі високомінеральні неорганічні сполуки різного іонного складу з переважанням сульфіду заліза", — зазначив Русев.

З його слів, з часом бруд з рожевого стане темно-сірим. Під час бродіння колір водоростей може змінюватися по кілька разів на день в залежності від температури і напряму вітру.

Пізніше бруд з лиманів випарується разом з водою.

"На тлі повної відсутності припливу з малих річок і водообміну лиманів з Чорним морем, настільки цінна вода для підтримання біорізноманіття, а також формування грязей, стрімко випаровується", — заявив директор парку.

Тузлівський лимани стали рожевими. Фото: ДумськаТузлівський лимани стали рожевими. Фото: Думська

Українські Новини розповідали про те, що можна подивитися в Хмельницькій Полтавській і Херсонській областях.

Поки ж в Одесі посилюють карантин через епідемію коронавірусу. Обмежують масові зібрання.

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