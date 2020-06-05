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05 червня 2020, пʼятниця, 21:40 5
Туризм 2020-06-05T22:30:02+03:00
Українські Новини
Куди поїхати у літню відпустку: п'ять колоритних міст Полтавської області

Куди поїхати у літню відпустку: п'ять колоритних міст Полтавської області

Елена Новикова
Туризм, Миргород, Полтавська область, туризм в Україні, Внутрішній туризм, відпочинок в Україні

Туроператори зазначають, що у зв'язку із закриттям кордонів в Україні зріс попит на внутрішній туризм. На їх думку, сіті-брейк-тури (поїздки на кілька днів в інші міста) стануть одними з найбільш популярних туристичних напрямків у літньому сезоні 2020 року. Наприклад, у Полтавській області можна побачити багато красивих пейзажів та пам'яток. Про цікаві місця цього регіону розкажуть Українські Новини.

Полтава

Перебуваючи в Полтаві варто побувати на Круглій площі, де розташований найбільший парк міста - Корпусний. В честь 100-річчя перемоги у Полтавській битві в центрі парку встановили монумент Слави. В його основу вмонтовано 18 гармат (трофеїв Полтавської битви 1709 року).

Кругла площа в Полтаві. Фото: histpol.pl.uaКругла площа в Полтаві. Фото: histpol.pl.ua

Варто дійти і до Іванової гори, яка вважається історичним центром міста. На горі розташований найкращий оглядовий майданчик Полтави і Альтанка (Біла альтанка). Поруч з нею  — пям'ятник галушкам, а трохи далі розташований Успенський собор. Прямо за собором садиба-музей письменника Івана Котляревського.

Також варто відвідати музей Полтавської битви, Краєзнавчий, Музей авіації і Полтавський художній музей.

Крім того, в Полтаві є "ошатна" будівля Селянського банку, де зараз знаходиться обласне управління СБУ.

Селянський банк. Фото: bigtravel.in.uaСелянський банк. Фото: bigtravel.in.ua

Кременчук

У Кременчуці варто відвідати Крюківський міст. Це двох'ярусний автомобільно-залізничний розвідний міст через Дніпро. З нього відкриваються красиві види на річку, міський пляж, зелені острови.

Крюківський міст. Фото: wikipedia.orgКрюківський міст. Фото: wikipedia.org

Не варто минати і парк Миру, де крім музею військової техніки і меморіалу Праведників можна знайти Гонг миру - індонезійський символ миру, встановлений у 2010 році.

Гонг миру в Кременчуці. Фото: wikipedia.org

Також у Кременчуці варто відвідати Острів закоханих, сквер ім. Бабаєва, скелю "Гранітний реєстр" і річковий вокзал.

Опішня

Опішню називають столицею українського гончарства.

На території є Музей українського гончарства, де представлені роботи місцевих гончарів і велика колекція книг про гончарство.

В Опішні також є меморіальний музей-садиба славетної гончарки Селюченко, де можна ознайомитися з її творами і технологією виготовлення глиняних виробів в домашніх умовах. У дворі садиби зберігся старий гончарний горн, який вона використовувала. А також музей-садиба родини гончарів Пошивайло.

Одним з популярних місць як жителів, так і туристів можна назвати сільський ставок. Він розташований недалеко від центру, тому туди зручно дістатися з будь-якої точки Опішні. Ця водойма живиться підземними водами Ворскли. Біля ставка розташовані кілька широких піщаних пляжів.

 

Миргород

У цьому місті варто відвідати Миргородську калюжу. Вона розташована в центрі, біля Успенської церкви. Це невелике озеро, яке не пересихає навіть у спеку, оскільки живиться з підземних ключів.

Крім того, Миргород ставиться своїми мінеральними водами. Тому варто Миргородський курортний парк, який розташований в центрі міста на обох берегах річки Хорол. На  території парку розташовані міські бальнеологічні санаторії, на березі Хоролу обладнаний пляж. У парку також є музей міста-курорту Миргород та бювет з мінеральною водою. А неподалік — міський будинок культури.

Миргородська калюжа. Фото: day.ln.uaМиргородська калюжа. Фото: day.ln.ua

Також у Миргороді варто відвідати музей кераміки, Літературно-меморіальний музей Давида Гурамішвілі, Миргородський краєзнавчий музей та Садибу декабристів у місті Хомутець.

Диканька

У селищі розташований історико-краєзнавчий музей, в якому можна знайти безліч пам'яток археології. Всього в ньому 9 залів, де налічується близько 8 тис. експонатів, які розповідають про історію Диканьки. Також є картинна галерея і окрема експозиція, яка присвячена життю і творчості Марії Башкирцевої.

Серед архітектурних пам'яток найбільш виділяється старовинна Троїцька церква. В ній відбувалися події у творі Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом".

Троїцька церква в Диканьці. Фото: wikipedia.orgТроїцька церква в Диканьці. Фото: wikipedia.org

Також можна відвідати Миколаївську церкву, зведену на місці старовинної дерев'яної, і Тріумфальну арку, яка по праву вважається символом Диканьки.

Тріумфальна арка в Диканьці. Фото: dikary.comТріумфальна арка в Диканьці. Фото: dikary.com

Крім того, в Диканьці є пам'ятники Миколі Гоголю і Тарасу Шевченку.

Раніше Українські Новини розповідали про те, що можна подивитися в Хмельницькій і Херсонській областях.

А які місця варто відвідати в Івано-Франківській і Рівненській областях.

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