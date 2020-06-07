Фортеця біля берегів лиману та Українська Венеція: як і де провести літню відпустку в Одеській області

В той час, як туроператори відзначають, що серед українців зростає попит на внутрішній туризим, бо поїздки за кордон під питанням, а літню відпустку в цьому році можна організувати і в межах України.

Наприклад, можна поїхати в Одеську область, де окрім моря є багато мальовничих куточків: Українська Венеція, стародавня фортеця біля берегів Дністровського лиману та загадкові катакомби та багато інших. Детальніше про цікаві місцях цього регіону розкажуть Українські Новини.

Одеса

Це місто називають перлиною біля моря. В Одесі є багато місць, які припадуть до душі туристам. Почати можна з центральної пішохідної вулиці під назвою Дерибасівська. На цій вулиці знаходиться багато ресторанів і кафе, а також Міський Сад.

Якщо йти вниз по Дерибасівській, то можна знайти Оперний театр. За ним буде міська Дума і Приморський бульвар, з якого можна спуститися в Стамбульський Парк, який побудували до 20-річчя побратимських відносин між Україною і Туреччиною.

Оперний театр в Одесі

Далі можна буде побачити знамениті Потьомкінські сходи та спуститися до Морського порту або пройти далі і подивитися на Воронцовський палац, Тещин міст, Колонаду і знайти Будинок-стіну.

Будинок-стіна в Одесі

Також в Одесі варто побувати в парку Шевченка, в катакомбах, на Привозі, в Музеї контрабанди і, звичайно ж, на пляжах. Але і це лише частина того, що можна в Одесі.

Білгород-Дністровський

Тіра, Алба-Юлія, Монкастро, Аккерман - це лише частина назв, які змінило "Біле місто на воді" за свою історію.

Візитівкою міста можна вважати фортецю, яка є найбільшою в Україні. Загальна площа території становить 9 га. Фортеця лежить на скелястому березі Дністровського лиману і має вигляд неправильного багатокутника.

Білгород-Дністровська фортеця. Автор фото: Alexey M.

Також у Білгород-Дністровському варто відвідати Олександрівські казарми, які були зведені на початку XIX століття, Краєзнавчий музей, підземну Вірменську церкву, Грецьку церкву Іоанна Хрестителя і джерело Іоанна Сочавського.

Олександрівські казарми в Білгород-Дністровському

Вилкове

Це місто називають Українською Венецією завдяки численним каналам вздовж вулиць. Дороги від будинку до будинку прокладені по кладках і містках.

А в Дунайському заповіднику можна зустріти 563 види різноманітних рослин і понад 200 видів птахів.

Побувати варто також і на 0 кілометрі.

Катакомби в селі Нерубайське

Катакомби протяжністю в 3 тис. метрів складаються з декількох різних підземних порожнин, які тісно переплетені між собою.

Іноді їх глибина опускається на 100 м. Їх повного плану не існує. Тут зібрані особисті речі партизанів, зброю, передані деталі їхнього життя і побуту.

У перші місяці війни вони використовувалися в якості пункту дислокації партизанського загону.

Нерубайські катакомби. Фото: sights.com.ua

Палац-Садиба Курисів в селі Курисово

Заснував маєтку Іван Курис, а будувалося воно в два етапи. Перший архітектор невідомий, а ось західна частина була спроектована Миколою Толвінським.

На вигляд це середньовічний замок, в декорі якого є готика і мавританська архітектура. Маєток має витягнуту форму і зведено з черепашнику. Замок вважається одним з ранніх представників романтизму на території України.

На жаль, в маєток втрапила блискавка, тому до наших днів дійшли лише руїни.

Раніше Українські Новини розповідали про те, що можна подивитися в Хмельницькій, а також Полтавській і Херсонській областях.