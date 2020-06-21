У розпал пляжного сезону Одеса посилює карантин

В Одесі посилили карантин. Нові правила, які запрацюють з 22 червня, стосуються, в тому числі, відпочинку біля моря. З понеділка відстань між шезлонгами на пляжах міста повинна становити не менш ніж 1,5 метра. Роздрібний продаж на пляжах і в зонах відпочинку заборонять. Про це сказано на офіційному сайті Одеси.

Робочий день в Одесі рекомендували починати з 10 ранку або пізніше. Громадському транспорту до 25 червня потрібно перелаштуватися. Перевірятимуть дотримання карантину рейдові групи на пляжах, в транспорті, в торгових точках, виставкових залах.

20 червня губернатор Одеської області Максим Куций зазначив на своїй сторінці у Фейсбук, що за останній тиждень захворюваність в регіоні зросла в 1,7 рази. В Одесі до 21 червня на коронавірус захворіли 307 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці рекомендують утриматися від купання на одеських пляжах з-за перевищення санітарно-мікробіологічних показників.

У зв'язку з тим, що чорноморська вода не відповідає санітарним нормам, нацгвардійці і поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області.