підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 червня 2020, неділя, 22:30 6
Суспільство 2020-06-22T08:30:03+03:00
Українські Новини
У розпал пляжного сезону Одеса посилює карантин

У розпал пляжного сезону Одеса посилює карантин

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, карантин в Одесі, Коронавірус в Одесі, Посилення карантину
Як Одеса зустріла літо. Фото: pushkinska.net
Як Одеса зустріла літо. Фото: pushkinska.net

В Одесі посилили карантин. Нові правила, які запрацюють з 22 червня, стосуються, в тому числі, відпочинку біля моря. З понеділка відстань між шезлонгами на пляжах міста повинна становити не менш ніж 1,5 метра. Роздрібний продаж на пляжах і в зонах відпочинку заборонять. Про це сказано на офіційному сайті Одеси.

Робочий день в Одесі рекомендували починати з 10 ранку або пізніше. Громадському транспорту до 25 червня потрібно перелаштуватися. Перевірятимуть дотримання карантину  рейдові групи на пляжах, в транспорті, в торгових точках, виставкових залах.

20 червня губернатор Одеської області Максим Куций зазначив на своїй сторінці у Фейсбук, що за останній тиждень захворюваність в регіоні зросла в 1,7 рази. В Одесі до 21 червня на коронавірус захворіли 307 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, фахівці рекомендують утриматися від купання на одеських пляжах з-за перевищення санітарно-мікробіологічних показників.

У зв'язку з тим, що чорноморська вода не відповідає санітарним нормам, нацгвардійці і поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні карантин в Одесі Коронавірус в Одесі Посилення карантину

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні зн...
Другий день поспіль Київ і 9 областей не відповіда...
В Одесі лікарню покинув заражений коронавірусом 25...
Білорусь дозволяє в'їзд українцям у 5 пунктах проп...
Кількість загиблих під час вибуху в будинку в Києві зросла до 3 осіб
Поліція відкрила кримінальне провадження через вибух в багатоповерховому будинку в Києві
Новини
При бездіяльності Кличка Київ за пробками обігнав 20-мільйонний Мехіко 06:55
Гривня після вихідних пішла вгору. Офіційний курс валют 05:30
Цього тижня на українців чекають довгі вихідні. Скільки будемо відпочивати на День Конституції 05:30
В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум. Як зміняться соцвиплати та пенсії 05:00
Жителів будинку, де стався вибух, переселили в інтернат 22:53
більше новин
В Естонії громадянин України загинув у ДТП, розігнавшись до 230 км\год 21:47
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Румунія не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня 16:10
При бездіяльності Кличка Київ за пробками обігнав 20-мільйонний Мехіко 06:55
Карантин в Україні знову продовжили. Скільки залишилося до його закінчення 09:00
більше новин
Карантин в Україні знову продовжили. Скільки залишилося до його закінчення 09:00
Румунія не буде переглядати заборону на в'їзд українців до 17 липня 16:10
Кількість загиблих під час вибуху в будинку в Києві зросла до 3 осіб 21:10
Погіршення епідситуації в Україні: у Зеленскього не виключають посилення карантину 10:00
Кількість нових інфікованих коронавірусом знизилася після стрімкого п'ятиденного зростання 10:57
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok