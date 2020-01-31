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31 січня 2020, пʼятниця, 17:30 3
Події 2020-01-31T17:36:19+02:00
Українські Новини
В Обухові в багатоповерхівці вибухнув газ

В Обухові в багатоповерхівці вибухнув газ

Ольга Фандорина
вибух, Обухів, Київська область, Вибух в Обухові
В квартирі 60-річного чоловіка вибухнула газова плита. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
В квартирі 60-річного чоловіка вибухнула газова плита. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У місті Обухів під Києвом прогримів вибух у житловому багатоповерховому будинку, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

За словами правоохоронців, в квартирі 60-річного чоловіка вибухнула газова плита. Він отримав опіки вух і шиї.

Газова служба повідомила, що чоловік поставив чайник, вода закипіла і залила вогонь. Через деякий час, коли мешканець спробував наново запалити полум'я, вибухнув газ.

В результаті вибуху уламками пошкоджено автомобіль, який був припаркований під будинком.

Правоохоронці та співробітники ДСНС встановлюють обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

 

Як повідомляли Українські Новини, у Рівному у багатоквартирному житловому будинку стався вибух газового котла, після чого почалася пожежа.

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В квартирі 60-річного чоловіка вибухнула газова плита. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
В Обухові в багатоповерхівці вибухнув газ 17:30
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