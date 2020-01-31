В Обухові в багатоповерхівці вибухнув газ

У місті Обухів під Києвом прогримів вибух у житловому багатоповерховому будинку, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

За словами правоохоронців, в квартирі 60-річного чоловіка вибухнула газова плита. Він отримав опіки вух і шиї.

Газова служба повідомила, що чоловік поставив чайник, вода закипіла і залила вогонь. Через деякий час, коли мешканець спробував наново запалити полум'я, вибухнув газ.

В результаті вибуху уламками пошкоджено автомобіль, який був припаркований під будинком.

Правоохоронці та співробітники ДСНС встановлюють обставини події. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівному у багатоквартирному житловому будинку стався вибух газового котла, після чого почалася пожежа.