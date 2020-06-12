На Закарпатті розбушувалася негода, пройшла злива і град: змило мости і затопило село

Поки злива у Львові затопила вулиці, повалила дерева і спричинила затори, у Закарпатській області через ускладнення погодних умов було затоплене село Приборжавське. Негода також зруйнувала 4 мостові переходи.

Про це повідомляє прес-служба Довжанської об'єднаної територіальної громади.

В результаті потужної зливи та граду в селі Приборжавське було підтоплено понад 40 домогосподарств. Крім того, було зруйновано 4 мостових переправ, 100 метрів берегової лінії струмка Мочарний та пошкоджено 2 км дорожнього покриття.

Наразі в селі спостерігається ускладнення руху до Свято-Серафимівського жіночого монастиря. Як зазначається, згідно з розпорядженням сільського голови Віктора Симканича, було створено комісію з обстеження наслідків стихії та завданих збитків.

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня в Києві через сильний дощ затопило проїжджу частину по вулиці Братиславській біля метро Чернігівська.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що в Україні через зливи можливе підвищення рівня води в річках.