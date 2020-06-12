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  • На Закарпатті розбушувалася негода, пройшла злива і град: змило мости і затопило село
12 червня 2020, пʼятниця, 12:41 7
Події 2020-06-12T13:45:02+03:00
Українські Новини
На Закарпатті розбушувалася негода, пройшла злива і град: змило мости і затопило село

На Закарпатті розбушувалася негода, пройшла злива і град: змило мости і затопило село

Ольга Фандорина
Підтоплення, дощ, Закарпатська область, Злива
Затоплене село. Фото: Довжанська об'єднанна територіальна громада
Затоплене село. Фото: Довжанська об'єднанна територіальна громада

Поки злива у Львові затопила вулиці, повалила дерева і спричинила затори, у Закарпатській області через ускладнення погодних умов було затоплене село Приборжавське. Негода також зруйнувала 4 мостові переходи.

Про це повідомляє прес-служба Довжанської об'єднаної територіальної громади.

В результаті потужної зливи та граду в селі Приборжавське було підтоплено понад 40 домогосподарств. Крім того, було зруйновано 4 мостових переправ, 100 метрів берегової лінії струмка Мочарний та пошкоджено 2 км дорожнього покриття.

Наразі в селі спостерігається ускладнення руху до Свято-Серафимівського жіночого монастиря. Як зазначається, згідно з розпорядженням сільського голови Віктора Симканича, було створено комісію з обстеження наслідків стихії та завданих збитків.

Як повідомляли Українські Новини, 30 травня в Києві через сильний дощ затопило проїжджу частину по вулиці Братиславській біля метро Чернігівська.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що в Україні через зливи можливе підвищення рівня води в річках.

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