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22 червня 2020, понеділок, 09:00 31
Суспільство 2020-06-22T12:15:04+03:00
Українські Новини
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні

Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні

Валерия Драгомирова
Град, Гроза, Прогноз погоди, дощ
Гроза в Києві
Гроза в Києві

У понеділок, 22 червня, в Україні очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Про це сказано в повідомленні ДержНС, передають Українські Новини. "За даними Укргідрометцентру, 22 червня в Україні, крім східної частини, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; у Закарпатській та Прикарпатських областях значні дощі", — сказано в повідомленні.

У Києві та Київській області вдень 22 червня грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

Прогноз погоди 22 червня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди 22 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень. З її слів, в понеділок, 22 червня, в Україні буде спекотно, однак у вівторок-середу температура знизиться. Синоптик зазначила, що несуттєве похолодання буде короткочасним і у другій половині тижня стовпчик термометра знову поповзе вгору.

Раніше народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. 

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