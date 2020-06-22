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22 червня 2020, понеділок, 20:05 9
Суспільство 2020-06-22T21:15:01+03:00
Українські Новини
ДСНС попередила киян про сильні грози зі шквальним вітром

ДСНС попередила киян про сильні грози зі шквальним вітром

Ольга Фандорина
Гроза, Прогноз погоди, Шквальний вітер, прогноз погоди на літо, Попередження про грозу
Негода
Негода

У той час, як українці прожили найдовший день року та побачили літнє сонцестояння, найближчим часом у Києві очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозували на сьогодні грозові дощі, град і шквали. Про це повідомляє ДСНС.

Негода протримається у столиці до кінця поточного дня.

"Увага! Попередження про грозу, град та шквали в Києві. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 червня при грозах град та шквал 15-20 м/с", - повідомили в ДСНС.

Як поводитися під час грози:

  • закрити всі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру - сховатися в найближчому приміщенні;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, не паркувати біля них авто;
  • під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени;
  • на природі слід спуститися в долину, відійти від поодиноких дерев (стовпів, веж), відійти трохи далі від водойм;
  • на відкритій місцевості сховатися в рів, поглиблення, а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна скористатися (підкласти під себе);
  • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Раніше народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. При цьому протягом всіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай, також очікується аномальна спека та природні катаклізми.

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