ДСНС попередила киян про сильні грози зі шквальним вітром

Негода протримається у столиці до кінця поточного дня.

"Увага! Попередження про грозу, град та шквали в Києві. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 червня при грозах град та шквал 15-20 м/с", - повідомили в ДСНС.

Як поводитися під час грози:

закрити всі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру - сховатися в найближчому приміщенні;

уникати знаходження поблизу великих дерев, не паркувати біля них авто;

під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени;

на природі слід спуститися в долину, відійти від поодиноких дерев (стовпів, веж), відійти трохи далі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися в рів, поглиблення, а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна скористатися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Раніше народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні. При цьому протягом всіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай, також очікується аномальна спека та природні катаклізми.