Похолодання прийде, але ненадовго: синоптик дала попередній прогноз на тиждень

Наступного тижня, з 22 по 28 червня, в Україні очікує весь спектр погодних явищ: похолодання, грози, спека, дощі, похолодання і знову спека. В той же час синоптики розповіли, якою буде погода на все літо.

Такий попередній прогноз на тиждень написла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, в понеділок, 22 червня, в Україні буде спекотно, однак у вівторок-середу температура знизиться.

"Понеділок нічого нового в синоптичної ситуації не принесе. Дощі, грози, дощі, грози. В грозах місцями можливі шквали, град, сильні зливи. Вітер переважно північно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря в Україні завтра поки що без особливих змін, +26+30 градусів, на заході +23+27 градусів", - повідомила синоптик.

Прогноз погоди

У Києві 22 червня очікуються періодичні короткочасні грозові дощі, при грозах можливі сильні зливи, шквали та град. Вночі близько +20 градусів, вдень до +29 градусів.

У вівторок-середу спека послабшає, температура повітря знизиться до +23+26 градусів.

Синоптик зазначила, що несуттєве похолодання буде короткочасним і у другій половині тижня стовпчик термометра знову поповзе вгору.

Нагадаємо, в неділю, 21 червня о 00:44 за київським часом настало літнє сонцестояння.

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