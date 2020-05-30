підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 травня 2020, субота, 09:12 31
Суспільство 2020-05-30T11:30:02+03:00
Українські Новини
Україну заллє дощами, можливі підтоплення, — ДСНС

Україну заллє дощами, можливі підтоплення, — ДСНС

Кира Молчанова
Негода, Підтоплення, ДСНС України, Дощі
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Прогноз погоди на останні два дні весни обіцяє зливові дощі, тому можливе підвищення рівня води в річках.

Про це повідомили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня в західних областях значні дощі. Вдень 30 травня у північних і західних районах Київської області значні дощі", — йдеться в повідомленні.

ДСНС також попереджає, що 30 травня – 1 червня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8:00 29 травня, без негативних наслідків.

Протягом 31 травня – 1 червня, у зв'язку зі значними дощами, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5 – 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рівнями на 8:00 29 травня), місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

Можливе формування значного місцевого, схильного стоку.

Як повідомляли Українські Новини, завдяки рясним дощам з початку травня рівень води в Десні в Чернігівській області піднявся на 30 див.

28 травня в Україні вже оголошували штормове попередження. За даними Укргідрометцентру в північних областях були сильні пориви вітру до 20 м/сек.

Більше новин про: Негода Підтоплення ДСНС України Дощі

В Україні продовжує бушувати негода - в двох річка...
ТРЦ Ocean Plaza відновлює роботу після потопу...
Рятувальники попередили про підвищення рівня води ...
Травневі дощі підняли рівень води в Десні, що обмі...
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль, але смертність зростає
Україну заллє дощами, можливі підтоплення, — ДСНС
Новини
Всупереч постанові уряду з 1 червня не відкриються багато басейнів, – Фітнес асоціація 11:35
За добу на COVID-19 у Києві захворіло 55 осіб. Всього зафіксовано 2 904 хворих 10:44
Бойовики більше десятка разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Поранений військовий 10:28
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні зменшується другий день поспіль, але смертність зростає 10:01
Україну заллє дощами, можливі підтоплення, — ДСНС 09:12
більше новин
Експерти звинувачують голову фінкомітету Ради Гетманцева в затягуванні легалізації грального бізнесу 13:23
Олесь Довгий задекларував квартиру і активи дружини 21:08
Антон Кучухідзе: законопроєкт про легалізацію грального бізнесу не потрібно було подавати на комітет Гетманцева 14:38
Через затягування легалізації грального бізнесу держбюджет недоотримає мільярди гривень, - експерти 13:36
Українці отримають ліки за доступними цінами, якщо фармкомпаніям дозволять наростити випуск генериків, - Шимків 09:01
більше новин
Винаходи київских курсантів будуть впроваджуватись в життя столиці 14:46
Затримання за подохрению у стрільбі в Броварах. Фото: Нацполиция
Масштабна перестрілка в Броварах. Поліція затримала 10 осіб, 3 учасники конфлікту поранені 11:10
У вас... прогнило, - Аваков відреагував на перестрілку в Броварах 11:39
Аваков встановив рекорд України – найдовше очолює МВС 07:11 Інфографіка
У світі від коронавірусу померли 360 тис. осіб. Дані за країнами на 29 травня 08:15
більше новин
За добу у світі COVID-19 діагностували у 116 тис. осіб
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok