Україну заллє дощами, можливі підтоплення, — ДСНС

Прогноз погоди на останні два дні весни обіцяє зливові дощі, тому можливе підвищення рівня води в річках.

Про це повідомили в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 30 травня вночі у східних, вдень у північних, Волинській, Рівненській, 31 травня в західних областях значні дощі. Вдень 30 травня у північних і західних районах Київської області значні дощі", — йдеться в повідомленні.

ДСНС також попереджає, що 30 травня – 1 червня, у зв'язку з очікуваними значними дощами, на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8:00 29 травня, без негативних наслідків.

Протягом 31 травня – 1 червня, у зв'язку зі значними дощами, на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підвищення рівнів води на 0,5 – 1,5 м, на окремих ділянках до 2 м над рівнями на 8:00 29 травня), місцями початкове затоплення заплав, сільськогосподарських угідь.

Можливе формування значного місцевого, схильного стоку.

Як повідомляли Українські Новини, завдяки рясним дощам з початку травня рівень води в Десні в Чернігівській області піднявся на 30 див.

28 травня в Україні вже оголошували штормове попередження. За даними Укргідрометцентру в північних областях були сильні пориви вітру до 20 м/сек.