Що робити, якщо раптово потрапили під грозу: поради рятувальників

Сьогодні, 12 травня, шквалисте посилення вітру, грози та град з продовженням 13 травня. Про це попередили в Головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій. Водночас рятувальники нагадують про правила безпеки під час грози та що робити, щоб не потрапити під удар блискавки. Рекомендацій під час сильного вітру: усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; на вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати біля низ авто. При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно проінформуйте екстрені служби за телефонами: 101 або 103. Як уберегтися від удару блискавки: На відкритій місцевості не можна ховатися під опорами електропередач та мостів, високими деревами, особливо поодинокими. Причому найбільш небезпечними з них є: дуб, тополя, ялина та сосна. Дуже рідко блискавка влучає у вербу і клен, а найменш вірогідне її влучання у кущі. Іноді під час грози утворюється надзвичайно небезпечна кульова блискавка. З метою запобігання проникнення кульової блискавки всередину приміщення закрийте вікна, двері, димоходи і вентиляційні отвори; якщо в домі пічне опалення, не розпалювати грубу. Під час грози не підходьте близько до електропроводки, блискавковідводу, водостоків з дахів, антен, вимкніть телевізор, комп’ютер та інші електропобутові прилади, не користуйтеся телефонним зв'язком. Небезпечними можуть бути і металеві предмети, тож не варто перебувати поряд із ними. Категорично забороняється розмовляти по мобільному телефону під час грози! якщо грім застав у лісі, потрібно сховатися в його низькорослій ділянці . Не перебувайте у водоймі або поблизу неї, не купайтеся під час грози та не плавайте на човні. Відійдіть від берега, спустіться з підвищеного місця в низину. У степу, полі при відсутності укриття не лягайте на землю, підставляючи електричному струму все своє тіло, воно повинно мати якнайменше точок дотику із землею, а сядьте навпочіпки в балці, яру або іншому природному заглибленні, обхопивши ноги руками. На відкритому просторі краще присісти у суху яму, траншею, а у горах краще уникати різних виступів і підвищень. Якщо ви їдете на велосипеді або мопеді, зупиніться, покладіть їх на землю і відійдіть від них на 20-30 м. Якщо гроза застала вас в автомобілі, можете не залишати його, але закрийте вікна і опустіть антену радіоприймача. Як повідомляли Українські Новини, у Києві за три дні випала місячна норма опадів. Після двох посушливих місяців весни початок травня видався багатим на зливи. Раніше повідомлялося, що 12 травня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі (на Заході іноді навіть мокрий сніг), похолодання, штормовий вітер.