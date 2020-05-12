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12 травня 2020, вівторок, 16:36 15
Суспільство 2020-05-12T18:45:02+03:00
Українські Новини
Що робити, якщо раптово потрапили під грозу: поради рятувальників

Що робити, якщо раптово потрапили під грозу: поради рятувальників

Ярина Вацяк
Гроза, блискавка, штормове попередження, Штормовий вітер, поради рятувальників, грім
Гроза
Гроза

Сьогодні, 12 травня, шквалисте посилення вітру, грози та град з продовженням 13 травня. Про це попередили в Головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій.

Водночас рятувальники нагадують про правила безпеки під час грози та що робити, щоб не потрапити під удар блискавки.

Рекомендацій під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати біля низ авто.
  • При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно проінформуйте екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як уберегтися від удару блискавки:

  • На відкритій місцевості не можна ховатися під опорами електропередач та мостів, високими деревами, особливо поодинокими. Причому найбільш небезпечними з них є: дуб, тополя, ялина та сосна. Дуже рідко блискавка влучає у вербу і клен, а найменш вірогідне її влучання у кущі.
  • Іноді під час грози утворюється надзвичайно небезпечна кульова блискавка. З метою запобігання проникнення кульової блискавки всередину приміщення закрийте вікна, двері, димоходи і вентиляційні отвори; якщо в домі пічне опалення, не розпалювати грубу.
  • Під час грози не підходьте близько до електропроводки, блискавковідводу, водостоків з дахів, антен, вимкніть телевізор, комп’ютер та інші електропобутові прилади, не користуйтеся телефонним зв'язком. Небезпечними можуть бути і металеві предмети, тож не варто перебувати поряд із ними.
  • Категорично забороняється розмовляти по мобільному телефону під час грози!
  • якщо грім застав у лісі, потрібно сховатися в його низькорослій ділянці .
  • Не перебувайте у водоймі або поблизу неї, не купайтеся під час грози та не плавайте на човні. Відійдіть від берега, спустіться з підвищеного місця в низину.
  • У степу, полі при відсутності укриття не лягайте на землю, підставляючи електричному струму все своє тіло, воно повинно мати якнайменше точок дотику із землею, а сядьте навпочіпки в балці, яру або іншому природному заглибленні, обхопивши ноги руками.
  • На відкритому просторі краще присісти у суху яму, траншею, а у горах краще уникати різних виступів і підвищень.
  • Якщо ви їдете на велосипеді або мопеді, зупиніться, покладіть їх на землю і відійдіть від них на 20-30 м.
  • Якщо гроза застала вас в автомобілі, можете не залишати його, але закрийте вікна і опустіть антену радіоприймача.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві за три дні випала місячна норма опадів. Після двох посушливих місяців весни початок травня видався багатим на зливи.

Раніше повідомлялося, що 12 травня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі (на Заході іноді навіть мокрий сніг), похолодання, штормовий вітер.

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