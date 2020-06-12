Найдовший день року. Коли буде літнє сонцестояння

Перед довгими вихідними з нагоди Дня Конституції буде найдовший день і відповідно найдовша ніч — літнє сонцестояння і початок астрономічного літа. 20 червня Сонце досягає свого найвищого положення

Сонцестояння — момент у річному обертанні Землі навколо Сонця, коли спостерігається найкоротший день або найкоротша ніч.

У році є два сонцестояння. Зимове та літнє. У Північній півкулі зимове сонцестояння відбувається 21 грудня (перед високосним роком – 22 грудня) – спостерігається найкоротший день і найдовша ніч у році, а літнє – 21 червня (у високосний рік – 20 червня).

У цей день настає астрономічне літо в Північній півкулі і зима в Південній.

Слово "сонцестояння" походить від того, що в цей день і кілька сусідніх сонце у верхній точці відмінювання і наче не рухається. Тільки через кілька днів воно почне хилитися на південь, скорочуючи світловий день. Вже до кінця червня день стане коротшим на п'ять хвилин.

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