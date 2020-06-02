Аномальна спека і природні катаклізми: синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні

Тоді як довгоочікуваний прихід календарного літа приніс новий циклон і різке похолодання вночі місцями до -4 і снігом, синоптики обіцяють, що незабаром в Україну повернеться тепла і суха погода.

Так, згідно з прогнозом погоди на літо від Укргідрометцентру, справжнє літо прийде в Україну в кінці першого тижня червня. В цілому ж три літні місяці очікуються спекотними, але періодично будуть йти сильні зливи. Такий прогноз погоди на днях озвучив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, пише РБК-Україна.

"Літо в Україні буде, воно прийде в перших числах червня. Починаючи з п'ятого числа, температура підвищиться і буде рости до 25 і більше градусів", — рохповів він.

В цілому літо очікується спекотним з великою кількістю днів з високою температурою - 25-30 градусів і вище.

"Потрібно розраховувати на те, що літо буде спекотним, з грозами. Звичайно, будуть якісь небезпечні природні явища, такі як локальне випадання граду, шквали, сильні зливи", — зазначив він.

Раніше Кульбіда вже розповідав, що 2020 рік, з імовірністю 99%, стане найспекотнішим в історії, але в основному через аномально теплі зимові місяці. Нинішній же травень, незважаючи на похолодання в другій половині місяця, відповідає нормі за температурними показниками.

Схожий прогноз погоди на літо дає і кліматолог Віра Балабух. Вона очікує спеку з посухою, яка періодично буде змінюватися сильними зливами.

"Поки за даними, які дають міжнародні прогностичні центри, очікується, що у нас і надалі літо має бути теплим і посушливим. Так як це відбувалося протягом весни, за винятком травня", - зазначила вона.

В цілому, за її прогнозом, влітку буде спостерігатися дефіцит опадів. Крім того, очікуються різкі зміни погоди.

"Ми будемо спостерігати за різкими змінами погоди, як то кажуть, день - в майці, день - у фуфайці. Особливо це стосується червня. Ось зараз холодний травень, але в останні дні вже почнеться літо і температура повітря буде +25 ... + 30 градусів ", - розповіла Балабух, яким буде літо 2020 року.

Укргідрометцентр вже надав середньомісячний прогноз погоди на червень. Метеорологи прогнозують, що середня місячна температура буде коливатися в межах 18-22 градусів тепла (в горах - 14-15 градусів тепла), що на 1-1,5 градусів вище норми.

Абсолютний максимум температури повітря очікується в межах 32-39 градусів (у гірських районах -24-31 градусів), абсолютний мінімум - 0-7 градусів тепла (на високогір'ї Карпат можливо і до 5 градусів морозу) .

Місячна кількість опадів прогнозується в межах 43- 90 мм (в Карпатах і місцями на Прикарпатті - 105-156 мм), що відповідає середнім багаторічним значенням.

"Перший місяць літа буде схожим на травень, тобто не буде істотно відрізнятися від норми. Залежно від регіону можливі коливання в межах одного градуса. Зазвичай червень досить прохолодний і дощовий. Якщо говорити про дощі, то кількість опадів буде в межах норми. Тобто перша декада червня буде досить прохолодною, особливо порівняно з минулим роком. Але опадів буде менше", - розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

Прогноз погоди на літо 2020 року від народних синоптиків

Народні синоптики на відміну від Укргідрометцентру дають прогноз погоди на всі три літні місяці. Так, за даними Леоніда Горбаня, літо має бути неспекотним і дощовим, за винятком серпня. Свій прогноз він склав, використовуючи так званий Брюсів календар, який враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи. Його точність в межах України він оцінює в 75%

За класифікацією Брюсова календаря 2020 рік вважається роком Місяця. У періодичному циклі всього сім років, що чергуються в певній послідовності. Кожному періоду циклу відповідає певна планета і властива своя погода.

"У рік Місяця перші два літніх місяці очікуються прохолодними через часті дощі, але не холодними, адже сонце стоїть високо і гріє добре. У серпні картина зміниться - він буде посушливий, спекотний, в середині місяця два тижні без дощів", - прогнозує Горбань.

Прогноз погоди на літо-2020 від народного синоптика. Колаж "Сегодня".

Народний синоптик Володимир Деркач також розповів, яким буде літо 2020 року. Він вважає, що найспекотнішим місяцем буде липень, в червні буде змінна погода, а серпень буде посушливим.

При цьому прогноз Деркача, який він озвучив в середині квітня, вже трохи не справдився. Тоді він говорив, що початок літа принесе приємне тепло, в деякі дні буде навіть жарко, а з середині першої декади місяця температура трохи знизиться. У той же час метеорологи зараз дають протилежний прогноз погоди.

Перші десять днів липня, з слів Деркача, порадують справжнім літнім теплом, часом буде дуже спекотно, майже без опадів. У другій і на початку третьої декади липня він прогнозує дощі з незначним зниженням температури, після чого повернеться тепла погода.

Серпень почнеться з помірного тепла з короткочасними дощами. "Приблизно з середини першої декади температура почне зростати, тепло триватиме до середини третьої декади. Потім буде холоднішати ночами. У середині місяця можливі невеликі дощі, але в цілому в серпні опадів буде мало", - стверджує Деркач.

Прогноз погоди в Києві на 2 тижні від Метеопрога.

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