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22 червня 2020, понеділок, 17:25 8
Економіка 2020-06-22T18:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня зміцнилася: курс гривні на міжбанку після вихідних

Гривня зміцнилася: курс гривні на міжбанку після вихідних

Надежда Комендантова
курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

В понеділок, 22 червня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 5 коп. до 26,67 UAH/USD після зміцнення в п'ятницю на 1 коп. 

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,69-26,72 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,66-26,68 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,67-26,69 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,34% з 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки не продавати валюту, так як долар восени може підскочити.

Крім того, після незначного падіння долар в обмінниках знову зріс. Середній курс купівлі євро знизився на 7,79 коп. до 29,6561 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,76 коп. до 30,1576 UAH/EUR.

Раніше Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

НБУ дозволив банкам не обслуговувати нервових клієнтів і розповів, хто може "увійти" в цю категорію.

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