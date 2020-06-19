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19 червня 2020, пʼятниця, 17:10 9
Фінанси 2020-06-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня після вихідних зросте. Офіційний курс валют

Гривня після вихідних зросте. Офіційний курс валют

Кира Молчанова
НБУ, Курс, курс гривні, Гривня, Офіційний курс
Курс гривні
Курс гривні

Після того, як НБУ пішов на вихідні, підвищивши курс національної валюти, після вихідних ця тенденція збережеться. Так, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офійний курс
1 фунт стерлінгів 33,1043
1 долар США 26,7207
1 швейцарський франк 28,1345
10 єн 2,5018
10 російських рублів 3,8532
1 євро 29,9953

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки що не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити.

Вже через 10 днів, 28 червня українці відзначають одне з найважливіших свят в історії України - День Конституції, у честь якого в країні відпочиватимуть три дні. У Національному банку України нагадали, як працюватиме банківська система в ці дні.

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