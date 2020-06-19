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19 червня 2020, пʼятниця, 18:08 4
Економіка 2020-06-19T18:34:34+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку перед вихідними зміцнилася

Гривня на міжбанку перед вихідними зміцнилася

Валерия Драгомирова
курс гривні, Гривня, курс гривні на міжбанку
Долар
Долар

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 6 коп. в п'ятницю зміцнився на 1 коп. до 26,72 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,68-26,71 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,71-26,73 UAH/USD, після чого збереглися на тому ж рівні.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,55% з 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Крім того, після незначного падіння долар в обмінниках знову зріс. Середній курс купівлі євро знизився на 7,79 коп. до 29,6561 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,76 коп. до 30,1576 UAH/EUR.

 

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