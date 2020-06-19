Гривня на міжбанку перед вихідними зміцнилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 6 коп. в п'ятницю зміцнився на 1 коп. до 26,72 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,68-26,71 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,71-26,73 UAH/USD, після чого збереглися на тому ж рівні.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,55% з 23,74 UAH/USD до 26,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Нацбанк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Крім того, після незначного падіння долар в обмінниках знову зріс. Середній курс купівлі євро знизився на 7,79 коп. до 29,6561 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,76 коп. до 30,1576 UAH/EUR.