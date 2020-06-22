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  • НБУ дозволив банкам не обслуговувати нервових клієнтів і розповів, хто може "увійти" в цю категорію
22 червня 2020, понеділок, 12:48 36 Документ
Економіка 2020-06-22T15:30:04+03:00
Українські Новини
НБУ дозволив банкам не обслуговувати нервових клієнтів і розповів, хто може "увійти" в цю категорію

НБУ дозволив банкам не обслуговувати нервових клієнтів і розповів, хто може "увійти" в цю категорію

Анна Рудык
НБУ, Фінансові операції, Фінмоніторинг, Банківська діяльність
НБУ. Фото: bank.gov.ua
НБУ. Фото: bank.gov.ua

Національний банк дозволив банкам не проводити фінансові операції з нервовими клієнтами. Про це свідчать дані з постанови НБУ №65, передають Українські Новини.

У зв'язку з введенням в дію 28 квітня 2020 року нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу банки тепер зобов'язані у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід для оцінки та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

НБУ раніше оприлюднив нове положення про здійснення банками фінансового моніторингу, яким, зокрема, встановлено індикатори підозрілості фінансових операцій.

Індикатори, які стосуються діяльності чи поведінки клієнта:

  • не може зрозуміло пояснити, в чому полягає його ділова діяльність (характер діяльності);
  • ненадання інформації, потрібної для належної перевірки, або надання неповної або сумнівної інформації, яку складно перевірити;
  • неможливо зв'язатися з клієнтом за наданою ним адресою або номером телефону та електронною поштою (особливо в короткі терміни після надання такої контактної інформації);
  • клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карток, потреба в яких не є зрозумілою чи не відповідає його бізнес-потреб;
  • клієнт нервує без видимих причин або проявляє нетипову поведінка;
  • клієнт демонструє незвичайну зацікавленість вимог законодавства у сфері фінмоніторингу та внутрішньої системи фінмоніторингу банку;
  • клієнт скасовує проведення запланованої фінансової операції після того, як банк запитав у нього відповідні підтвердні документи чи роз'яснення;
  • клієнт наполягає на терміновості проведення фінансової операції, демонструючи нервова поведінка, без наявності очевидних на те підстав;
  • клієнт пропонує гроші, подарунки або інший вид подяки працівнику банку за проведення фінансової операції незвичайним або підозрілим способом;
  • рахунками кількох клієнтів, між якими немає логічно пояснюваних взаємозв'язків, управляє один і той же представник;
  • подаючи заявку на отримання платіжної картки поштою, клієнт зазначає адресу, яка невідома банку;
  • клієнт постійно наполягає на обслуговування у одного працівника банку тощо.

НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов. Документ: НБУБанки можуть не обслуговувати нервових клієнтів . Документ: НБУ

Як повідомляли Українські Новини, в НБУ розповіли, як працюватимуть банки на День Конституції.

Раніше НБУ дозволив відкривати рахунки в банках дистанційно.

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