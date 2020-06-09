Венедіктова заявляє, що не отримувала пропозицій про хабарі

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, яка не збиралася спочатку займати цю посаду, заявляє, що їй ніхто не пропонував неправомірних вигод.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ні. Ніхто нічого не пропонував", - сказала Венедиктова.

Вона впевнена, що їй не пропонували хабар, оскільки такі люди не хочуть ставити себе в дурне становище.

"Плюс, я різкий людина і можу різко відреагувати", - наголосила генпрокурор.

Як повідомляли Українські Новини, Венедіктова не має наміру покривати можливі злочини депутатів Ради від "Слуги народу".

Заробітна плата генерального прокурор Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень.

В кінці травня Ірина Венедіктова, яка вже критикувала роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжувала критикувати відомство в бездіяльності і закликала співробітників САП показати конкретні вироки судів.

Крім того, Ірина Венедиктова готова підписати підозру колишньому президентові Петру Порошенку. З її слів, вона в курсі кожної справи, в якій фігурує експрезидент.