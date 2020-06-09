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09 червня 2020, вівторок, 10:51 11
Силові структури 2020-06-09T12:45:03+03:00
Українські Новини
Венедіктова заявляє, що не отримувала пропозицій про хабарі

Венедіктова заявляє, що не отримувала пропозицій про хабарі

Кира Молчанова
Генпрокурор, Корупція, Хабар, Ірина Венедіктова
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venedikto
Ірина Венедіктова. Фото: facebook.com/irina.venedikto

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова, яка не збиралася спочатку займати цю посаду, заявляє, що їй ніхто не пропонував неправомірних вигод.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ні. Ніхто нічого не пропонував", - сказала Венедиктова.

Вона впевнена, що їй не пропонували хабар, оскільки такі люди не хочуть ставити себе в дурне становище.

"Плюс, я різкий людина і можу різко відреагувати", - наголосила генпрокурор.

Як повідомляли Українські Новини, Венедіктова не має наміру покривати можливі злочини депутатів Ради від "Слуги народу".

Заробітна плата генерального прокурор Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень.

В кінці травня Ірина Венедіктова, яка вже критикувала роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжувала критикувати відомство в бездіяльності і закликала співробітників САП показати конкретні вироки судів.

Крім того, Ірина Венедиктова готова підписати підозру колишньому президентові Петру Порошенку. З її слів, вона в курсі кожної справи, в якій фігурує експрезидент.

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