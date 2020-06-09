Венедіктова не думала, що стане генпрокурором

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка готова підписати підозру Порошенку, коли була депутатом Верховної Ради, не думала, що згодом стане генпрокурором.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ні (не могла подумати). Мені не хотілося йти навіть у народні депутати, тому що це має бути певний стан душі й Парламент у тому вигляді, як він існує в Україні, не той приклад Парламенту, яким він повинен бути", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що йшла в депутати тільки для того, щоб писати програму і брати на себе зобов'язання.

"При цьому, коли я була в Парламенті, я чітко демонструвала для чого прийшла", - підкреслила генпрокурор.

Як повідомляли Українські Новини, Венедіктова не має наміру покривати ймовірні злочини депутатів Ради від "Слуги народу".

Заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень.

В кінці травня Венедіктова, яка вже критикувала роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжила звинувачувати відомство в бездіяльності і закликала співробітників САП показати конкретні вироки судів.