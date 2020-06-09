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09 червня 2020, вівторок, 10:25 8
Силові структури 2020-06-09T11:30:02+03:00
Українські Новини
Венедіктова не думала, що стане генпрокурором

Венедіктова не думала, що стане генпрокурором

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Генпрокурор, Ірина Венедіктова
Ірина Венедиктова. Фото Facebook Irina Venediktova
Ірина Венедиктова. Фото Facebook Irina Venediktova

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка готова підписати підозру Порошенку, коли була депутатом Верховної Ради, не думала, що згодом стане генпрокурором.

Про це вона сказала в інтерв'ю Українським Новинам.

"Ні (не могла подумати). Мені не хотілося йти навіть у народні депутати, тому що це має бути певний стан душі й Парламент у тому вигляді, як він існує в Україні, не той приклад Парламенту, яким він повинен бути", - сказала Венедіктова.

Вона зазначила, що йшла в депутати тільки для того, щоб писати програму і брати на себе зобов'язання.

"При цьому, коли я була в Парламенті, я чітко демонструвала для чого прийшла", - підкреслила генпрокурор.

Як повідомляли Українські Новини, Венедіктова не має наміру покривати ймовірні злочини депутатів Ради від "Слуги народу".

Заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової за квітень становила 47 230 гривень.

В кінці травня Венедіктова, яка вже критикувала роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури продовжила звинувачувати відомство в бездіяльності і закликала співробітників САП показати конкретні вироки судів.

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