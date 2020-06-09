підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 червня 2020, вівторок, 09:50 52
Судова влада 2020-06-09T12:45:04+03:00
Українські Новини
Венедіктова готова підписати підозру Порошенку

Венедіктова готова підписати підозру Порошенку

Анна Рудык
Генпрокуратура, Порошенко Петро, Ірина Венедіктова
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова готова при наявності достатніх підстав і доказів підписати підозру колишньому Президенту Петру Порошенку, колекцію картин якого в музеї Гончара заарештував суд.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Українським Новинам, передають Українські Новини.

"При наявності достатніх підстав і доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб...в тому числі (Порошенку)", - сказала генпрокурор.

З її слів, вона в курсі кожної справи, в якій фігурує екс-президент.

"Я як ніхто в курсі, які це справи. 17 справ відкрив Руслан Рябошапка, чотири справи відкрила я, причому три з рішенням суду, одне за заявою Деркача, але рішення суду збігається з заявою Деркача", - повідомила Венедіктова.

Відповідаючи на питання про те, чи достатньо зараз таких підстав, генпрокурор підкреслила, що наразі "йде розслідування, але, так чи інакше, прийде час приймати законні процесуальні рішення і вони будуть різні".

Як повідомляли Українські Новини, Венедіктова в квітні заробила 47 тисяч гривень.

Також ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня по справі Джо Байдена

Більше новин про: Генпрокуратура Порошенко Петро Ірина Венедіктова

Кількість нових випадків коронавірусу зменшується п'ятий день поспіль
Венедіктова готова підписати підозру Порошенку
Новини
Через п'ять років після пожежі у Василькові винні не покарані, - Фонд ліквідації наслідків Васильківської трагедії 12:43
У Польщі мають намір повернути карантин на тлі нових спалахів коронавіруса 12:18
До пом'якшення карантину не готовий Київ і сім областей 12:10
Частина дороги, огороджена бордюром. Фото: facebook.com/sergonaumovich
Cамозахоплену забудовником частину міської магістралі спробували "легалізувати", встановивши відбійник 12:08
У Київській області COVID-19 захворіли ще 24 людини. Де найбільше заражених 12:00
більше новин
У МОЗ пояснили, хто повинен закуповувати антисептики і засоби захисту для дитсадків 14:00
Зеленський вважає необхідним легалізувати в Україні приватні армії 17:47
СБУ викликає Стерненко для вручення підозри. Той вже заявив, що не прийде 20:57
Технічні проблеми: єдиний реєстр декларацій перестав працювати 19:49
Міністр юстиції допускає, що введення карантину могло порушити Конституцію 21:35
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися 10:56 Інфографіка
У Києві різко збільшилася кількість нових інфікованих коронавірусом 11:26
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України 09:00
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
більше новин
Сьогодні МВФ розгляне нову кредитну програму для України
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok