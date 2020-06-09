Венедіктова готова підписати підозру Порошенку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова готова при наявності достатніх підстав і доказів підписати підозру колишньому Президенту Петру Порошенку, колекцію картин якого в музеї Гончара заарештував суд.

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю Українським Новинам, передають Українські Новини.

"При наявності достатніх підстав і доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб...в тому числі (Порошенку)", - сказала генпрокурор.

З її слів, вона в курсі кожної справи, в якій фігурує екс-президент.

"Я як ніхто в курсі, які це справи. 17 справ відкрив Руслан Рябошапка, чотири справи відкрила я, причому три з рішенням суду, одне за заявою Деркача, але рішення суду збігається з заявою Деркача", - повідомила Венедіктова.

Відповідаючи на питання про те, чи достатньо зараз таких підстав, генпрокурор підкреслила, що наразі "йде розслідування, але, так чи інакше, прийде час приймати законні процесуальні рішення і вони будуть різні".

Як повідомляли Українські Новини, Венедіктова в квітні заробила 47 тисяч гривень.

Також ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня по справі Джо Байдена