Рада має намір оголосити місцеві вибори до 15 липня

Верховна Рада має намір оголосити проведення місцевих виборів, фінансування яких скоротили, до 15 липня.

Про це голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Раді Олександр Корнієнко повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"У найближчі 2-3 тижні ми формуємо пакет змін у Виборчий кодекс, виносимо їх в зал, обговорюємо, приймаємо десь до кінця червня і фактично до середини липня Верховна Ради виконає свою конституційну функцію і оголосить місцеві вибори. Це робить Верховна Рада, в інших суб'єктах новостворених громад це робить Центральна виборча комісія", - сказав він.

За словами лідера партії, передбаченої державним бюджетом суми на проведення місцевих виборів повинно вистачити.

У разі недостачі коштів за домовленістю з урядом Кабінет Міністрів може виділити додаткову суму з резервного фонду.

Крім цього, Корнієнко допускає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях у день їх проведення на решті території України.

"Ми віримо всією командою разом з Андрієм Єрмаком (глава Офісу Президента), який теж в це вірить, віримо, що це відбудеться в один день", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Рада планує в 9 разів скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах.