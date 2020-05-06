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06 травня 2020, середа, 14:21 18
Вибори 2020-05-06T15:45:02+03:00
Українські Новини
Рада має намір оголосити місцеві вибори до 15 липня

Рада має намір оголосити місцеві вибори до 15 липня

Валерия Драгомирова
Верховна Рада, фінансування, Місцеві вибори-2020
Вибори. Фото: Цензор.немає
Вибори. Фото: Цензор.немає

Верховна Рада має намір оголосити проведення місцевих виборів, фінансування яких скоротили, до 15 липня.

Про це голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції у Раді Олександр Корнієнко повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"У найближчі 2-3 тижні ми формуємо пакет змін у Виборчий кодекс, виносимо їх в зал, обговорюємо, приймаємо десь до кінця червня і фактично до середини липня Верховна Ради виконає свою конституційну функцію і оголосить місцеві вибори. Це робить Верховна Рада, в інших суб'єктах новостворених громад це робить Центральна виборча комісія", - сказав він.

За словами лідера партії, передбаченої державним бюджетом суми на проведення місцевих виборів повинно вистачити.

У разі недостачі коштів за домовленістю з урядом Кабінет Міністрів може виділити додаткову суму з резервного фонду.

Крім цього, Корнієнко допускає проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях у день їх проведення на решті території України.

"Ми віримо всією командою разом з Андрієм Єрмаком (глава Офісу Президента), який теж в це вірить, віримо, що це відбудеться в один день", - підсумував він.

Як повідомляли Українські Новини, Рада планує в 9 разів скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах.

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