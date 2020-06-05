Кличко не піде на вибори від "Євросолідарності"

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, якому підвищили оклад, відмовився балотуватися в мери Києва від політичної партії "Європейська солідарність".

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я прочитав у ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили УДАР, яка завжди боролася і відстоювала демократичні європейські цінності. І буду висуватися в мери від партії "УДАР Віталія Кличка". А також поведу команду "Удару" на місцевих виборах, зокрема - в Київраду", - написав він.

Кличко додав, що він готовий співпрацювати з усіма демократичними силами, які будуть діяти за правилами і порядно".

Тим часом, "Слуга народу" напередодні виборів мера Києва: за Тищенка готові проголосувати втричі більше киян, ніж за Ткаченка.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні 2019 року Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад з 15 400 гривень до 17 760 гривень.

Раніше у зв'язку з введенням карантину зарплату депутатів, прокурорів, суддів, спостережних рад та керівництва держкомпаній скоротили. Однак це обмеження планують зняти до кінця червня.