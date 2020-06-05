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05 червня 2020, пʼятниця, 21:14 7
Суспільство 2020-06-05T23:30:03+03:00
Українські Новини
Кличко не піде на вибори від "Євросолідарності"

Кличко не піде на вибори від "Євросолідарності"

Ольга Фандорина
Віталій Кличко, Мер Києва, Європейська солідарність, вибори мера, Вибори мера Києва
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко, якому підвищили оклад, відмовився балотуватися в мери Києва від політичної партії "Європейська солідарність".

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я прочитав у ЗМІ заяву партії "Європейська солідарність" про готовність висунути мою кандидатуру на посаду мера Києва. Хочу подякувати за таку пропозицію. Але зазначу, що я багато років є лідером політичної сили УДАР, яка завжди боролася і відстоювала демократичні європейські цінності. І буду висуватися в мери від партії "УДАР Віталія Кличка". А також поведу команду "Удару" на місцевих виборах, зокрема - в Київраду", - написав він.

Кличко додав, що він готовий співпрацювати з усіма демократичними силами, які будуть діяти за правилами і порядно".

Тим часом, "Слуга народу" напередодні виборів мера Києва: за Тищенка готові проголосувати втричі більше киян, ніж за Ткаченка.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні 2019 року Кабінет Міністрів збільшив посадовий оклад мера Києва і голів обласних рад з 15 400 гривень до 17 760 гривень.

Раніше у зв'язку з введенням карантину зарплату депутатів, прокурорів, суддів, спостережних рад та керівництва держкомпаній скоротили. Однак це обмеження планують зняти до кінця червня.

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