"Слуга народу" оголосить результати праймеріз в кінці липня, — Арахамія

Партія "Слуга народу" має намір оголосити результати праймеріз для висунення кандидадата на вибори в мери Києва до кінця липня.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Соціологічний праймеріз, так званий, буде ближче до кінця наступного місяця, щоб вже розуміти всю ситуацію. У всіх інших політичних партіях також вже будуть відомі кандидати, і буде фінальне остаточне рішення вже після цього", - сказав голова фракції.

При цьому раніше Арахамія наголошував, що виступає за гібридну модель праймеріз, коли спочатку відбуваються внутрішньопартійні праймеріз, а потім соціологічні заміри.

Також депутат зазначив, що, на його думку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який планував брати участь у внутрішньопартійному відборі кандидата на посаду мера Києва, у праймеріз брати участь не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія допускає висунення від "Слуги народу" в кандидати на пост мера Києва жінки.Тим часом Верещук зібралася брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери столиці.