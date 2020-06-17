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17 червня 2020, середа, 14:53 6
Верховна Рада і партії 2020-06-17T17:00:05+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" оголосить результати праймеріз в кінці липня, — Арахамія

"Слуга народу" оголосить результати праймеріз в кінці липня, — Арахамія

Валерия Драгомирова
Слуга народу, Праймеріз, Давід Арахамія, Вибори мера Києва
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Партія "Слуга народу" має намір оголосити результати праймеріз для висунення кандидадата на вибори в мери Києва до кінця липня.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Соціологічний праймеріз, так званий, буде ближче до кінця наступного місяця, щоб вже розуміти всю ситуацію. У всіх інших політичних партіях також вже будуть відомі кандидати, і буде фінальне остаточне рішення вже після цього", - сказав голова фракції.

При цьому раніше Арахамія наголошував, що виступає за гібридну модель праймеріз, коли спочатку відбуваються внутрішньопартійні праймеріз, а потім соціологічні заміри.

Також депутат зазначив, що, на його думку, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який планував брати участь у внутрішньопартійному відборі кандидата на посаду мера Києва, у праймеріз брати участь не буде.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія допускає висунення від "Слуги народу" в кандидати на пост мера Києва жінки.Тим часом Верещук зібралася брати участь в праймеріз на висунення кандидата в мери столиці.

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