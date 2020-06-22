Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль

За минулу добу, 21 червня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 7,3%, кількість нових летальних випадків - збільшилася на 25%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилась за добу на 681 до 37 241, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 1 012 порівняно з попередньою добою, 20 червня.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 22 червня в Україні 37 241 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 012 летальних, 16 642 пацієнта одужали.

За добу зафіксовано 681 новий випадок, одужали 133 людини, померли 10 осіб.

Таким чином, 21 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 681 проти 133.

Кількість нових випадків захворювання 21 червня склало 1,9% від загальної кількості захворілих на 20 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 22 червня склало 19 587 осіб, що на 2,8% більше порівняно з попередньою добою.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1660 випадків;

Волинська область — 1852 випадки;

Дніпропетровська область — 1042 випадки;

Донецька область — 362 випадки;

Житомирська область — 1270 випадків;

Закарпатська область — 2188 випадків;

Запорізька область — 555 випадків;

Івано-Франківська область — 2056 випадків;

Кіровоградська область — 627 випадків;

м. Київ — 4368 випадків;

Київська область — 2236 випадків;

Львівська область — 3980 випадків;

Луганська область — 72 випадки;

Миколаївська область — 366 випадків;

Одеська область — 1304 випадки;

Полтавська область — 293 випадки;

Рівненська область — 2963 випадки;

Сумська область — 258 випадків;

Тернопільська область — 1728 випадків;

Харківська область — 1811 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 622 випадки;

Чернівецька область — 4357 випадків;

Черкаська область — 603 випадки;

Чернігівська область — 480 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка в Одесі посилюють карантин.

Раніше в Києві провели рейди і оштрафували 17 закладів за порушення правил карантину.

Станом на 21 червня у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що Київ і 9 областей другий день поспіль не відповідають критеріям для пом'якшення карантинних обмежень.