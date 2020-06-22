підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 червня 2020, понеділок, 09:55 35
Суспільство 2020-06-22T12:15:03+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль

Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За минулу добу, 21 червня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 7,3%, кількість нових летальних випадків - збільшилася на 25%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилась за добу на 681 до 37 241, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 1 012 порівняно з попередньою добою, 20 червня.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 22 червня в Україні 37 241 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 012 летальних, 16 642 пацієнта одужали.

За добу зафіксовано 681 новий випадок, одужали 133 людини, померли 10 осіб.

Таким чином, 21 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 681 проти 133.

Кількість нових випадків захворювання 21 червня склало 1,9% від загальної кількості захворілих на 20 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 22 червня склало 19 587 осіб, що на 2,8% більше порівняно з попередньою добою.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1660 випадків;
  • Волинська область — 1852 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1042 випадки;
  • Донецька область — 362 випадки;
  • Житомирська область — 1270 випадків;
  • Закарпатська область — 2188 випадків;
  • Запорізька область — 555 випадків;
  • Івано-Франківська область — 2056 випадків;
  • Кіровоградська область — 627 випадків;
  • м. Київ — 4368 випадків;
  • Київська область — 2236 випадків;
  • Львівська область — 3980 випадків;
  • Луганська область — 72 випадки;
  • Миколаївська область — 366 випадків;
  • Одеська область — 1304 випадки;
  • Полтавська область — 293 випадки;
  • Рівненська область — 2963 випадки;
  • Сумська область — 258 випадків;
  • Тернопільська область — 1728 випадків;
  • Харківська область — 1811 випадків;
  • Херсонська область — 188 випадків;
  • Хмельницька область — 622 випадки;
  • Чернівецька область — 4357 випадків;
  • Черкаська область — 603 випадки;
  • Чернігівська область — 480 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка в Одесі посилюють карантин.

Раніше в Києві провели рейди і оштрафували 17 закладів за порушення правил карантину.

Станом на 21 червня у Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що Київ і 9 областей другий день поспіль не відповідають критеріям для пом'якшення карантинних обмежень.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19

Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні
Новини
Бахматюк вимагає від Венедиктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Дірки замість квартир, завали і паніка: історії мешканців будинку і очевидців вибуху на Позняках 12:05
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
В Одесі відсьогодні посилили карантин 11:51
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
У Нью-Йорку знесуть пам'ятник Теодору Рузвельту. Трамп виступив проти цього 11:48
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
більше новин
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні 09:00
До кінця карантину залишилося 40 днів. Які пом'якшення діють в Україні 09:31
Захворюваність на коронавірус в Україні знижується третій день поспіль 09:55
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
більше новин
На початку тижня Київ зранку паралізували затори: де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok