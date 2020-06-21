Другий день поспіль Київ і 9 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я повідомляють, що Київ і 9 областей другий день поспіль не відповідають критеріям для пом'якшення карантинних обмежень. Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (14,19 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (16,45), Волинська (37,24), Житомирська (17,56), Закарпатська (41,24), Івано-Франківська (20,99), Львівська (39,15), Рівненська (46,07), Тернопільська (25,14), Чернівецька (45,27) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12).

Показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом, (визначений як не більше 50%) не відповідають Закарпатська область (55,72%) та Чернівецька (50,12%) області.

У Києві заповненість складає 37,58%, кількість тестувань на 100 тис. населення – 98,55.

Як повідомляли Українські Новини, 20 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 735 до 36 560, кількість померлих від захворювань – на 8 чоловік до 1 002 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 12,6%, кількість нових летальних випадків – на 11,1%.

З понеділка почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування і транспорту по дотриманню заходів щодо протидії розповсюдження коронавіруса.