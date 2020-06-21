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21 червня 2020, неділя, 11:17 5
Суспільство 2020-06-21T11:30:01+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль

Кількість нових випадків коронавірусу в Україні знижується другий день поспіль

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: рixabay
Коронавірус. Фото: рixabay

20 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 735 до 36 560, кількість померлих від захворювань - на 8 чоловік до 1 002 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 12,6%, кількість нових летальних випадків - на 11,1%.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 21 червня в Україні 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 002 летальних, 16 509 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 735 нових випадків, одужали 103 людини, померли 8 людей.

Таким чином 20 червня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто видужав - 735 проти 103.

Кількість нових випадків захворювання 20 червня становила 2,1% від загальної кількості захворілих на 19 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено в Чернівецькій області (4 324), в Києві (4 325) та Львівській області (3 780).

У Рівненській області зафіксовано 2 872 випадки коронавірусної інфекції, в Київській - 2 208 випадків, у Закарпатській - 2 149, в Івано-Франківській області - 2 015, в Харківській - 1 805 у Волинській - 1 782, у Тернопільській - 1 688, у Вінницькій - 1 647, у Житомирській - 1 257, в Одеській - 1 266, у Дніпропетровській - 1 042.

622 випадки виявлені в Хмельницькій області, 620 випадків - в Кіровоградській області, 603 випадки - в Черкаській області, 554 випадки - в Запорізькій, 475 випадків - у Чернігівській, 362 випадки - в Донецькій, 358 випадків - в Миколаївській, 291 випадок - в Полтавській області, 257 випадків - у Сумській, 186 випадків - у Херсонській і 72 випадки - в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві другий день поспіль зменшується кількість хворих на коронавірус.


Крім того, на наступному тижні почнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту.

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